Tűz miatt kellett megszakítani a brazíliai klímacsúcsot, sérültek is vannak

Tűz ütött ki csütörtökön a brazíliai COP30 klímacsúcs helyszínén. A tárgyalásokat le kellett állítani, és kiürítették az épületet. Egy elektromos készülék – feltételezhetően egy mikrohullámú sütő – okozhatta a bajt – írja a The Guardian beszámolója nyomán az Index.

A lángokat rövid időn belül eloltották, a tűz tényleges okát azonban még vizsgálják. Összesen 13 embert kellett kórházba szállítani füstmérgezés miatt, a teljes épületet helyi idő szerint délután két óra után ürítették ki.

A klímacsúcs csütörtöki tárgyalásain a fosszilis energiahordozók kivezetése menetrendjének elfogadását sürgette António Guterres ENSZ-főtitkár, miután a szerdai tárgyalások is eredménytelenül zárultak.

A kéthetes tárgyalássorozat középpontjában a fosszilis energiahordozók jövője áll: Brazília kezdeményezéséhez igazodva több ország is egy olyan menetrend kidolgozását sürgeti, amely meghatározná az átállás lépéseit. Néhány jelentős fosszilisenergia-termelő ország azonban továbbra is ellenzi a kötelező iránymutatást, ami akadályozza a konszenzust.