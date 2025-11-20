ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 20. csütörtök Jolán
A Washingtoni Nemzeti Katedrális fõhajója Dick Cheney egykori amerikai alelnök gyászmiséje elõtt 2025. november 20-án. Az Egyesült Államok 46. alelnöki tisztségét, valamint védelmi miniszteri posztot is betöltõ politikus november 3-án, 84 éves korában hunyt el Virginia államban. Cheney George W. Bush elnöksége idején, a 2001 és 2009 közötti nyolc évben szolgált alelnökként.
Nyitókép: MTI/AP/Mike Pesoli

Végső búcsút vettek Dick Cheney-től

Infostart / MTI

Végső búcsút vettek Dick Cheney-től, az Egyesült Államok korábbi alelnökétől és védelmi miniszterétől a washingtoni székesegyházában tartott hivatalos gyászszertatáson csütörtökön.

A november elején 84 éves korában elhunyt republikánus párti alelnököt egykori hivatali felettese, George W. Bush volt elnök búcsúztatta. A korábbi elnökök közül a szertartáson jelen volt a demokrata párti Joe Biden, aki idén januárban távozott az elnöki hivatalból. Donald Trump hivatalban lévő elnök, akinek politikai konfliktusa van a Cheney-családdal, nem kapott meghívást, ahogy J.D. Vance alelnök sem.

George W. Bush méltatásában „kemény, ritka és megbízható” embernek nevezte alelnökét, akinek kiemelte tehetségét és visszafogottságát, ami egója fölé kerekedett.

A 2024-es elnökválasztást megelőzően Dick Cheney és lánya, Liz Cheney korábbi kongresszusi képviselő Kamala Harris demokrata jelöltet támogatta, annak ellenére, hogy a republikánus párt soraiban politizáltak.

Liz Cheney a választási kampány hajrájában Kamala Harris több kampányrendezvényén vett részt, míg 2021-ben társelnöki szerepet vállalt a szinte kizárólag demokrata tagokból álló, úgynevezett január 6. bizottságban, amelynek célja Donald Trump felelősségének vizsgálata volt a 2021. január 6-ai zavargásokban.

Dick Cheney, teljes nevén Richard Bruce Cheney 1941. január 30-án született a Nebraska állambeli Lincolnban. Politikai pályáját 1969-ben kongresszusi gyakornokként kezdte, 1975-től két éven át a Fehér Ház kabinetfőnökeként dolgozott Gerald Ford elnök mellett. 1979-1989 között a Kongresszus tagja volt Wyoming állam képviseletében. 1989-től, George Bush elnökké választását követően, 4 éven keresztül védelmi miniszter volt, így az első öböl háború idején is ő irányította a Pentagont. George W. Bush 2020-as elnökké választását követően, 2001. januárjától 2009. januárjáig alelnökként dolgozott, és ebben a pozícióban komoly szerepet vállalt az amerikai katonai szerepvállalás kidolgozásában Afganisztánban és Irakban, az úgynevezett terrorellenes háborúban.

