ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.52
usd:
338.16
bux:
107242.86
2025. november 4. kedd Károly
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dick Cheney (j2) és Dan Quayle (j) korábbi amerikai alelnökök George H. W. Bush egykori amerikai elnök ravatalánál a washingtoni kongresszus kupolatermében 2018. december 3-án. George H. W. Bush, aki az Egyesült Államok 41. elnöke volt 1989-tõl 1993-ig, 2018. november 30-án, 94 éves korában hunyt el texasi otthonában.
Nyitókép: MTI/EPA/Michael Reynolds

Elhunyt Dick Cheney volt amerikai alelnök

Infostart

Dick Cheney jelentős, több évtizedet felölelő pályát futott be Washingtonban, volt az alelnöki hivatal vezetője, védelmi miniszter és George W. Bush alelnöke is. Később azonban véleménye miatt kiszorult a Republikánus pártból.

84 éves korában meghalt Dick Cheney, az Egyesült Államok egyik leghatalmasabb alelnöke és a „terrorizmus elleni háború” fő alakja, aki hibás feltételezések alapján segített az országot az iraki háborúba vezetni – írja a család által kiadott közlemény alapján az Index.

A Nebraska államban található Lincoln városában született 1941. január 30-án. Egyetemi tanulmányait a Yale-en kezdte meg, de végül a University of Wyoming-on szerezte meg politikatudományi alap és mesterdiplomáját.

1975-től 1977-ig a fehér Ház alelnöki hivatalának vezetője, 1989 és 1993 között pedig védelmi miniszter is volt.

Dick Cheney 46. alelnökként két cikluson keresztül szolgált George W. Bush mellett 2001 és 2009 között, de több évtizeden keresztül meghatározó és megosztó washingtoni hatalmi szereplő volt.

Rövid ideig az elnöki hatalmat is birtokolta 2002-ben, amikor George W. Bush-t egy orvosi vizsgálat miatt el kellett altatni.

Bár mindig megmaradt keményvonalas konzervatívnak, utolsó éveiben kiközösítették a Republikánus pártból, mert élesen kritizálta Donald Trumpot, gyávának és a köztársaság történetének legnagyobb fenyegetésének nevezve őt.

Kezdőlap    Külföld    Elhunyt Dick Cheney volt amerikai alelnök

george bush

egyesült államok

alelnök

meghalt

dick cheney

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyugat-európai fővárosokban nyit hadiipari kirendeltségeket Ukrajna

Nyugat-európai fővárosokban nyit hadiipari kirendeltségeket Ukrajna

Volodimir Zelenszkij jelentette be, hogy még idén megnyitná védelmi ipari képviseleteit a dán és a német fővárosban, fegyverexportja felpörgetése és gyártási együttműködései bővítése érdekében.
 

Olyan radarromboló drónt kapott a kínai hadsereg, ami megváltoztathatja az erőviszonyokat a Csendes-óceánon

Százával ontja Ukrajna a drónokat

Szinte egymásnak adta a kilincset az Egyesült Államok és Oroszország

VIDEÓ
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.04. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szivárognak az információk: nagyon úgy néz ki, szétlőtték az orosz árnyékflottát

Szivárognak az információk: nagyon úgy néz ki, szétlőtték az orosz árnyékflottát

Az eddig ismertnél is súlyosabb csapás érte a Rosznyeft tulajdonában lévő tuapszei olajterminált, a legfrissebb információk szerint legalább 5 hajóban komoly károk keletkeztek, valamint a terminál helyreállítása is rengeteg munkát igényel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb boltlánc húzza le a rolót december 24-én: most közölték, egyik üzletük sem fog kinyitni

Újabb boltlánc húzza le a rolót december 24-én: most közölték, egyik üzletük sem fog kinyitni

A JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve dönt úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit, hogy a munkatársak az ünnepet családjukkal tölthessék.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former US Vice-President Dick Cheney dies aged 84

Former US Vice-President Dick Cheney dies aged 84

He died from complications of pneumonia and cardiac and vascular disease on Monday night, his family say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 4. 12:09
Nyugat-európai fővárosokban nyit hadiipari kirendeltségeket Ukrajna
2025. november 4. 11:30
Lesújtó felmérés: drámai mértékben romlik a német diákok teljesítménye
×
×
×
×