Elhunyt Dick Cheney volt amerikai alelnök

84 éves korában meghalt Dick Cheney, az Egyesült Államok egyik leghatalmasabb alelnöke és a „terrorizmus elleni háború” fő alakja, aki hibás feltételezések alapján segített az országot az iraki háborúba vezetni – írja a család által kiadott közlemény alapján az Index.

A Nebraska államban található Lincoln városában született 1941. január 30-án. Egyetemi tanulmányait a Yale-en kezdte meg, de végül a University of Wyoming-on szerezte meg politikatudományi alap és mesterdiplomáját.

1975-től 1977-ig a fehér Ház alelnöki hivatalának vezetője, 1989 és 1993 között pedig védelmi miniszter is volt.

Dick Cheney 46. alelnökként két cikluson keresztül szolgált George W. Bush mellett 2001 és 2009 között, de több évtizeden keresztül meghatározó és megosztó washingtoni hatalmi szereplő volt.

Rövid ideig az elnöki hatalmat is birtokolta 2002-ben, amikor George W. Bush-t egy orvosi vizsgálat miatt el kellett altatni.

Bár mindig megmaradt keményvonalas konzervatívnak, utolsó éveiben kiközösítették a Republikánus pártból, mert élesen kritizálta Donald Trumpot, gyávának és a köztársaság történetének legnagyobb fenyegetésének nevezve őt.