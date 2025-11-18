ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök a globális atomenergetikai fórum csúcsszintű tanácskozásán a moszkvai Összoroszországi Kiállítási Központban 2025. szeptember 25-én, a kezdőnapon. A nemzetközi rendezvény szeptember 28-ig tart.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Jevgenyija Novozsenyina

Vlagyimir Putyin fogadta a világ két legnagyobb országának vezetőit

Infostart / MTI

Oroszország kész együttműködni partnereivel minden területen, beleértve az energiahordozók szállítását is - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) tagországai miniszterelnöki tanácsának keddi moszkvai ülésén.

Putyin szerint Oroszország mindent megtesz "a fogyasztók energiahordozókkal való megbízható ellátása érdekében", hogy stabilizálja a helyzetet a világpiacon, ellentétben a "barátságtalan országok" arra irányuló kísérleteivel, hogy negatívan befolyásolják az ellátási láncokat.

"Országunk jelentősen hozzájárul a világ energiapiacainak stabilitásához" - fogalmazott.

Hozzátette, hogy Moszkva "szorosabb együttműködésre számít a Sanghaji Együttműködési Szervezet összes partnere között az energetika területén".

Kitért rá, hogy konzultációk folynak a szervezet fejlesztési bankjának létrehozásáról és a "fizetési, elszámolási és letéti infrastruktúra bővítéséről". Közölte, hogy Oroszország áruforgalma a csoport tagországaival, - amelyekkel a nemzeti fizetőeszközökben történő elszámolási arány már több mint 97 százalék - 2024-ben elérte a 409 milliárd dollárt, és tovább növekszik.

"Fontos, hogy a szervezet tagjai közötti kereskedelmi ügyletekben a nemzeti valuták aránya folyamatosan növekszik" - hangoztatta.

Putyin szerint a tömörülésnek és Oroszországnak folytatnia kell egy kiterjedt logisztikai hálózat kiépítését "a Sanghaji Együttműködési Szervezet egész területén és Eurázsiában általában".

Rámutatott, hogy Oroszországban, amely a legfontosabb transzeurópai határok és transzeurázsiai főútvonalak kereszteződésében található, növekszik a közúti, vasúti és multimodális szállítások volumene. Elmondta, hogy Oroszország jelentős összegeket fordít a közlekedési infrastruktúra korszerűsítésére.

Hangsúlyozta Oroszország elkötelezettségét a szervezeten belüli partnereivel való együttműködés mellett minden területen. Mint fogalmazott, a tömörülés "hozzájárul a béke és a stabilitás megerősítéséhez az eurázsiai térségben".

"Mindannyiunknak egy közös célunk van: növelni az SCO, mint az eurázsiai kontinens, sőt az egész világ egyik legnagyobb regionális egyesülésének tekintélyét és befolyását" - mondta.

Az orosz államfő kedden külön is találkozott Li Csiang kínai miniszterelnökkel és Szubrahmanjam Dzsaishankar indiai külügyminiszterrel.

