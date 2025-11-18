ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.03
usd:
331.97
bux:
0
2025. november 18. kedd Jenő
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Szlovéniában is vasúti szabotázs történt, nem is az első

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Újabb szabotázsakció okozott vasúti fennakadást Szlovéniában: a kora hajnali órákban egy személyvonat Celje térségében nekiütközött a sínekre szándékosan rátett tárgyaknak. A balesetben senki nem sérült meg, a szerelvény nem rongálódott meg, de a vasúti forgalmat a szakaszon ideiglenesen le kellett állítani és a rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.

A Szlovén Vasutak (SZ) közlése szerint az eset hajnalban történt. A sínekre ismeretlenek fémvázas székek, kerékpáralkatrészek, vastag faágak mellett egy hirdetőtábla fém keretét és egy konyhakést is helyeztek. Bár a szerelvény az ütközés után folytatni tudta az útját, a pályaszakaszt lezárták és pótlóbuszokat kellett forgalomba állítani. A forgalom csak a rendőrségi szemle lezárása után indulhatott újra. A kár felmérése folyamatban van.

Az utóbbi hónapokban a mostanihoz hasonló több szabotázsakció is történt a szlovén vasúthálózaton. Október elején egy személyvonat a sínekre tett sziklatömbnek ütközött Ljubljana közelében, néhány héttel később pedig Bled térségében kisiklott egy szerelvény, mert ismeretlenek megrongáltak egy váltót. Szeptember végén Bledben manipuláltak egy jelzőberendezést, augusztusban pedig két talpfát helyeztek a sínekre Novo Mesto környékén. Ez utóbbi eset elkövetőit később sikerült azonosítani.

Miha Butara, az SZ személyszállítási vezetője értetlenségének és aggodalmának adott hangot a sorozatos incidensek miatt. Hangsúlyozta, hogy előre megtervezett, szándékos bűncselekményekről van szó, amelyek súlyosan veszélyeztetik az utasok életét. A bledi esetet nevezte a legveszélyesebbnek, amelyben

a vasúttársaság munkatársainak gyors reakciója akadályozta meg két szerelvény frontális összeütközését.

A társaság közleménye szerint az ilyen jellegű incidensek száma az idén több mint egyharmaddal nőtt az előző évihez képest, és az ország legkülönbözőbb pontjain fordultak elő. A vasúti infrastruktúra szándékos megrongálása vagy megzavarása rendkívül felelőtlen és életveszélyes magatartás, amely akár katasztrofális következményekkel is járhat – írták.

A növekvő esetszámra reagálva a vasúttársaság megerősítette a hálózat felügyeletét. A pályák mentén eseti járőrözést vezettek be a rendőrséggel együttműködve, a fővonalak és a nagyobb állomások pedig folyamatos – részben videós – megfigyelés alatt állnak. Az új és a felújított pályaszakaszokat is kamerarendszerrel látták el. A vállalat viszont felhívta a figyelmet arra, hogy a teljes, mintegy 1200 kilométer hosszú hálózat, ezen belül a mellékvonalak állandó felügyelete nem megoldható.

A vasúttársaság arra kéri a lakosságot, hogy minden gyanús tevékenységet haladéktalanul jelentsen a rendőrségen vagy közvetlenül a SZ-nek, elősegítve a közlekedés biztonságának megőrzését.

Kezdőlap    Külföld    Szlovéniában is vasúti szabotázs történt, nem is az első

közlekedés

szlovénia

vasúti baleset

szabotázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csiki Gergely a 90 milliárdos adócsökkentésről: komoly dilemmával küzd a kormány

Csiki Gergely a 90 milliárdos adócsökkentésről: komoly dilemmával küzd a kormány
Több százezer vállalkozást érint az az adókönnyítési csomag, amelyet hétfőn jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke – mondta az InfoRádióban Csiki Gergely, a Portfolio elemzője, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az intézkedés forrása alapvetően a bankokra kivetett extraprofitadó.
Magyar válogatott: a mostani kudarc fájó, a múlt meg figyelmeztető – de mit ígér a jövő?

Magyar válogatott: a mostani kudarc fájó, a múlt meg figyelmeztető – de mit ígér a jövő?

Marco Rossi azt mondta vasárnap, hogy nehéz most a jövőre gondolni, s ebben egyrészt igaza van, másrészt a mondat talán többféleképpen is értelmezhető. De az élet, bármennyire is fájó a kiesés, nem áll meg. Mit hozhat a válogatottnak 2026?
 

Marco Rossi korszakai a válogatott élén: mi romlott el 2023-ban?

Hrutka János a magyar válogatottról és az elszalasztott esélyről: most nem fejeket kellene követelni

Szoboszlai Dominik üzent a világnak: fáj

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.18. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vérontás a piacokon. Mi történik a forinttal?

Vérontás a piacokon. Mi történik a forinttal?

Nagyot esnek a tőzsdék, adják a nemesfémeket. Pénzpiaci feszültségek az USA-ban és ezt már egyre több befektető érzi. A helyzet keszd eszkalálódni, a forint is mocorog a reggeli órákban. 385 felett az euróval és 332 felett a dollárral szemben. A mai nap legfontosabb kérdése, hogy ez a likviditási sokk mennyire üti meg a forintot és a nemzetközi piacokon a helyzet eszkalálódása mennyire gyűrűzik be a hazai fizetőeszköz árfolyamába. Ráadásul délután az MNB kamatdöntőülést is tart.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zöld az út Trump gázai tervei előtt? Sorsdöntő fordulat következhet be a Közel-Keleten

Zöld az út Trump gázai tervei előtt? Sorsdöntő fordulat következhet be a Közel-Keleten

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta Trump 20 pontos gázai béketervét, amely nemzetközi stabilizációs erő létrehozását és átmeneti kormányzati testület felállítását tartalmazza.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Google boss warns 'no company is going to be immune' if AI bubble bursts

Google boss warns 'no company is going to be immune' if AI bubble bursts

The AI boom has been an "extraordinary moment" but a subsequent bust would affect every company, CEO Sundar Pichai told the BBC.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 18. 08:08
A magyar kormány átfogó vizsgálatot indított az uniós hatáskörökkel kapcsolatban
2025. november 18. 07:55
Újfajta vízumot vezet be az Egyesült Államok, magyaroknak is elérhető lesz
×
×
×
×