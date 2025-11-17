Elképesztően gyors vasút épül Spanyolországban

A tárcavezető elmondta: az AV350 elnevezésű hároméves projekt lényege, hogy a jelenlegi, óránként legfeljebb 300 kilométeres sebesség helyett a vonatok 350 kilométerrel haladhassanak, amire egyébként a jelenlegi pályaelrendezés lehetőséget is ad. Ennél gyorsabb vonatok a világon csak Kínában közlekednek - mondta a miniszter.

A biztonságos sebességnövelés érdekében speciális talpfákat terveznek telepíteni, amelyek 21 százalékkal csökkentik a gördülőállomány által kifejtett aerodinamikai terhelést. A spanyol fővárost Barcelonával összekötő gyorsvasútvonalat 2008-ban adták át, az akkori évi 2,2 milliós utasszám mára 15 millió fölé emelkedett. A mintegy 620 kilométeres távolságot átlagosan 2 óra 38 perc alatt teszik meg a vonatok, járattípustól függően.

Hoy he presentado el proyecto AV350. Es un nuevo paso para la alta velocidad española. pic.twitter.com/AZu094foMg — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 17, 2025

A közlekedési miniszter beszélt arról is, hogy a spanyol gyorsvasúti hálózat hossza összesen 4091 kilométer - a legnagyobb egész Európában -, amely az elmúlt hét évben bővült 750 kilométerrel.

A Madrid-Barcelona közötti projekt része a teljes gyorsvasúti hálózatot érintő fejlesztési tervnek, amelyben szerepel például egy új állomás építése a madridi agglomerációban található Parlában, hogy így csökkentsék a fővárosi állomások terheltségét, átszállási lehetőséget nyitva Andalúzia felé. Az elképzelések között van továbbá a barcelonai El Prat repülőtér bekapcsolása is a gyorsvasúti hálózatba.