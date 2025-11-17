Donald Tusk: szabotázsakció történt, a robbantás célja egy vonat volt – képek

„Sajnos a legrosszabb gyanú beigazolódott. Szabotázsakció történt a Varsó-Lublin vonalon, Mika falunál. Egy robbanószerkezet rongálta meg a vasúti síneket” – közölte Donald Tusk miniszterelnök az X-en annak kapcsán, hogy vasárnap egy mozdonyvezető számolt be rendellenességekről a vasúti infrastruktúrában Garwolin város, járási székhely térségében, Mika vasútállomás közelében.

A helyszínen a katasztrófavédelmi szolgálat és az ügyészség képviselői jelenleg is dolgoznak. A kormányfő szerint

a szabotázs célja nagy valószínűség szerint a Varsó-Deblin között közlekedő vonat felrobbantása volt.

Tusk arról is beszámolt, hogy ugyanazon a vonalon, Lublin közelében is pályakárosodásra bukkantak.

Służby i prokuratura działają w miejscowości Mika (pow. garwoliński, woj. mazowieckie) gdzie uszkodzone zostały tory kolejowe na trasie Warszawa-Lublin. Aktualne ustalenia służb wskazują, że uszkodzenie torów kolejowych w powiecie garwolińskim było aktem dywersji.



? Minister… pic.twitter.com/ESaTDdQdEx — MSWiA ?? (@MSWiA_GOV_PL) November 17, 2025

Karolina Galecka belügyminisztériumi szóvivő közölte, hogy az ügyben hétfőn délelőtt az illetékes miniszterek rendkívüli ülést tartanak, amelyen részt vesz a belügyminiszter, az igazságügyi miniszter, a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter és az állambiztonságért felelős szolgálatok vezetői.