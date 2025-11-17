ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.95
usd:
331.06
bux:
107181.23
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: X/Donald Tusk

Donald Tusk: szabotázsakció történt, a robbantás célja egy vonat volt – képek

Infostart

Varsó és a kelet-lengyelországi Lublin közötti vasútvonalon vasárnap pályarongálódás történt, ennek részleteiről számolt be hétfőn Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

„Sajnos a legrosszabb gyanú beigazolódott. Szabotázsakció történt a Varsó-Lublin vonalon, Mika falunál. Egy robbanószerkezet rongálta meg a vasúti síneket” – közölte Donald Tusk miniszterelnök az X-en annak kapcsán, hogy vasárnap egy mozdonyvezető számolt be rendellenességekről a vasúti infrastruktúrában Garwolin város, járási székhely térségében, Mika vasútállomás közelében.

A helyszínen a katasztrófavédelmi szolgálat és az ügyészség képviselői jelenleg is dolgoznak. A kormányfő szerint

a szabotázs célja nagy valószínűség szerint a Varsó-Deblin között közlekedő vonat felrobbantása volt.

Tusk arról is beszámolt, hogy ugyanazon a vonalon, Lublin közelében is pályakárosodásra bukkantak.

Karolina Galecka belügyminisztériumi szóvivő közölte, hogy az ügyben hétfőn délelőtt az illetékes miniszterek rendkívüli ülést tartanak, amelyen részt vesz a belügyminiszter, az igazságügyi miniszter, a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter és az állambiztonságért felelős szolgálatok vezetői.

Kezdőlap    Külföld    Donald Tusk: szabotázsakció történt, a robbantás célja egy vonat volt – képek

robbantás

vasút

donald tusk

szabotázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hat évtizedes korszak zárul le, nem járnak többé szárnyashajók itthon

Hat évtizedes korszak zárul le, nem járnak többé szárnyashajók itthon

Különböző periódusokban, illetve olykor egyszerre három típusban összesen tíz darab szárnyashajó közlekedett Magyarországon 1965 és 2025 között, októberben azonban az utolsó, menetrend szerinti járat is befejezte szolgálatát. Balogh Tamás hajózástörténeti szakíró az InfoRádióban elmondta: valószínűleg alkatrész-utánpótlási és szervizproblémák miatt kell kivonni a forgalomból ezeket a hajótípusokat.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Addig pakolják a kormányok a Jenga-tornyot, amíg maga alá nem temeti a gazdaságot

Addig pakolják a kormányok a Jenga-tornyot, amíg maga alá nem temeti a gazdaságot

Manapság Brüsszelben és az EU-ban az egyik leggyakrabban elhangzó mondat, hogy Európa növekedésének egyik legnagyobb fékje nem a tőkehiány vagy az innováció lassúsága, hanem a felduzzadt és átláthatatlan szabályozási környezet. A vállalatok azonban nemcsak Európában, hanem világszerte egyre több energiát fordítanak arra, hogy kikerüljék vagy teljesítsék a folyamatosan szaporodó előírásokat, miközben ez a növekedés és a beruházások rovására megy. Az OECD „Simplifying for Success” szimpóziuma szerint a kormányok számára olcsóbbnak tűnik egy új szabályt hozni, mint valódi strukturális reformot végrehajtani – csakhogy ez egyre nagyobb gazdasági árat követel. A szervezet szakértői arra figyelmeztetnek: a túlszabályozottság globális jelenség lett, és ha nem következik átfogó egyszerűsítés, az évtized hátralévő részének növekedési kilátásai is gyengülhetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos visszaélés történhetett a Google-nél: sok ezer magyar adatairól van szó, vizsgálódik a versenyhivatal

Súlyos visszaélés történhetett a Google-nél: sok ezer magyar adatairól van szó, vizsgálódik a versenyhivatal

A GVH gyanúja szerint a Google hirdetési platformján nem ellenőrizte megfelelően az adathalász hirdetéseket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

"We have nothing to hide," the US president writes after previously resisting publishing the documents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 11:18
Orbán Viktor népes delegációt küldött Líbiába
2025. november 17. 09:59
Donald Trump az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát követeli a képviselőháztól
×
×
×
×