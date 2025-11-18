ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.75
usd:
332.2
bux:
106533.98
2025. november 18. kedd Jenő
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart Kijevben 2025. március 12-én, egy nappal azután, hogy az Oroszországgal hadban álló Ukrajna beleegyezett egy 30 napos tűzszünetbe az Egyesült Államokkal tartott szaúd-arábiai megbeszélésen. A Kreml közölte, hogy Moszkva tájékoztatást vár Washingtontól a dzsiddai amerikai-ukrán tárgyaláson megfogalmazott tűzszüneti javaslatról.
Nyitókép: MTI/EPA

Megpróbálja újraindítani a béketárgyalásokat Volodimir Zelenszkij

Infostart / MTI

Az ukrán elnök szerdán Törökországba utazik, hogy megkísérelje "feléleszteni" a béketárgyalásokat, és újra felvenni a kapcsolatot a hadifoglyok cseréjéről Oroszországgal.

"Holnap találkozókat tartok Törökországban. Felkészülünk a tárgyalások újraindítására, és kidolgoztunk megoldásokat, amelyeket partnereinknek fogunk javasolni" - jelentette be Volodimir Zelenszkij a közösségi médiában. "Arra is törekszünk, hogy újraindítsuk a hadifoglyok cseréjét, és hazahozzuk foglyainkat" - folytatta.

Isztambulban több tárgyalási forduló is lezajlott már annak érdekében, hogy megoldást találjanak az Oroszország által 2022-ben indított teljes körű ukrajnai háború lezárására, de ezeknek az egyetlen konkrét eredménye a hadifoglyok cseréje és a holttestek hazaszállítása volt. A legutóbbi fogolycsere októberben történt.

A két fél álláspontja a béke feltételeiről, a tűzszünet bevezetéséről és a vezetők találkozójáról a hivatalos nyilatkozatok tanúsága szerint továbbra is szöges ellentétben áll egymással.

Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági Tanács titkára már korábban Törökországba utazott egyebek között azzal a céllal, hogy sürgesse az Oroszországban fogva tartott 1200 ukrán állampolgár szabadon bocsátását.

Volodimir Zelenszkij hétfő óta európai országokat látogat sorban, hogy több támogatást szerezzen szövetségeseitől, miközben Oroszország a tél közeledtével az ukrán energiainfrastruktúrát is támadja. Az ukrán államfő kedden, egy nappal franciaországi látogatása után a spanyol miniszterelnökkel, Pedro Sánchezzel és VI. Fülöp királlyal találkozik.

Az Egyesült Államok elnökének békefenntartó missziókért felelős különmegbízottja, Steven Witkoff szerdán ugyancsak Törökországba látogat, ahol részt vesz az ukrán elnökkel tervezett tárgyalásokon - számolt be a Reuters hírügynökség török forrásokra hivatkozva.

Kezdőlap    Külföld    Megpróbálja újraindítani a béketárgyalásokat Volodimir Zelenszkij

ukrajna

béketárgyalás

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar válogatott: a mostani kudarc fájó, a múlt meg figyelmeztető – de mit ígér a jövő?

Magyar válogatott: a mostani kudarc fájó, a múlt meg figyelmeztető – de mit ígér a jövő?

Marco Rossi azt mondta vasárnap, hogy nehéz most a jövőre gondolni, s ebben egyrészt igaza van, másrészt a mondat talán többféleképpen is értelmezhető. De az élet, bármennyire is fájó a kiesés, nem áll meg. Mit hozhat a válogatottnak 2026?
 

Marco Rossi korszakai a válogatott élén: mi romlott el 2023-ban?

Hrutka János a magyar válogatottról és az elszalasztott esélyről: most nem fejeket kellene követelni

Szoboszlai Dominik üzent a világnak: fáj

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.18. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váradi József a Wizz Airről: lassan kezd látszani a fény az alagút végén

Váradi József a Wizz Airről: lassan kezd látszani a fény az alagút végén

Már látszik a fény az alagút végén – mondta el Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a hajtőműproblémákkal kapcsolatban a légitársaság mai sajtótájékoztatóján. A cégvezető bejelentette, hogy egy újabb gép érkezik a budapesti bázisra, bővül a kapacitás és hat új célállomásra közlekedik jövőre a Wizz Air Budapestről. A befektetőknek annyit üzent a történelmi mélyponton lévő árfolyam kapcsán, hogy „most kell vásárolni”. Hasonló témákról is szó lesz november 26-i ingyenes rendezvényünkön, ahol az MBH Bank szakértői segítenek eligazodni a részvénybefektetések világában, gyakorlati példákon keresztül bemutatva, hogyan építhető fel egy kiegyensúlyozott portfólió. Részletek és jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos üzenetet küldött a politikusoknak XIV. Leó pápa: ilyet nem gyakran mond egyházfő, lesz foganatja?

Súlyos üzenetet küldött a politikusoknak XIV. Leó pápa: ilyet nem gyakran mond egyházfő, lesz foganatja?

XIV. Leó pápa hétfőn bírálta a politikai akarat hiányát a klímaválság kezelésében. A videóüzenet az ENSZ brazíliai klímakonferenciájának utolsó hetére készült.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Google boss warns 'no company is going to be immune' if AI bubble bursts

Google boss warns 'no company is going to be immune' if AI bubble bursts

Speaking exclusively to BBC News, CEO Sundar Pichai said the artificial intelligence boom had been an "extraordinary moment", but there was some "irrationality" in it.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 18. 12:12
Egy írországi áruházlánc a magyar válogatott vereségén gúnyolódva reklámoz
2025. november 18. 11:31
Németország fordulatot vett Gáza ügyében, és Izrael erre biztatja a többi államot is
×
×
×
×