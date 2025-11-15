ARÉNA - PODCASTOK
Washington, 2025. szeptember 29. Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követően a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 29-én. MTI/EPA pool/Will Oliver
Nyitókép: MTI/EPA pool/Will Oliver

Béke helyett – Így indul háborúba Donald Trump a BBC ellen a bocsánatkérés után

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök pénteken az Air Force One fedélzetén újságíróknak kijelentette, hogy "valószínűleg jövő héten" beperli a BBC-t, és 1-5 milliárd dollár közötti összeget követel a brit közszolgálati televíziótól egy január 6-i beszédének manipulatív vágása miatt.

A Reuters által megtekintett jogi dokumentum szerint Trump ügyvédjei eredetileg péntek estig adtak határidőt a BBC-nek a dokumentumfilm visszavonására és legalább egymilliárd dolláros kártérítésre.

A BBC elnöke, Samir Shah csütörtökön személyesen kért bocsánatot Trumptól, elismerte, hogy a vágás "ítélkezési hiba" (error of judgement) volt, és a Panorama című műsorban sugárzott részletek tévesen azt a benyomást keltették, mintha Trump egy folyamatos szakaszban uszított volna erőszakra.

A BBC azonban nem lát jogalapot rágalmazási perre, és nem fizet kártérítést. "Őszintén sajnáljuk a klip szerkesztésének módját, de határozottan vitatjuk, hogy rágalmazási kereset alapja lehetne" - közölte.

"Már el is ismerték, hogy csaltak" - mondta Trump a Reuters tudósítójának. A GB Newsnak adott interjúban pedig hozzátette: "Ez már túl van a fake newson, ez már korrupció".

A botrány következtében a héten lemondott Tim Davie főigazgató és Deborah Turness hírigazgató.

Keir Starmer brit miniszterelnök szerdán a parlamentben kijelentette: támogatja az "erős és független BBC-t", de a csatornának "rendet kell teremtenie otthon". A kulturális miniszter, Lisa Nandy szerint a bocsánatkérés "helyes és szükséges" volt.

