Itt a vége a Trump–BBC-csörtének – Most pedig jöhet a háború

Donald Trump amerikai elnök a tőle megszokott „bombasztikus” módon reagált a BBC berkeiből származó, a hírek tendenciózus tálalásáról szóló információkra: 1 milliárd dolláros becsületsértési perrel fenyegetőzött, és péntekig adott határidőt, hogy a brit közszolgálati médium bocsánatot kérjen.

Csütörtök este a BBC meghajolt – annak ellenére, hogy lemondott vezetői megpróbálták minimalizálni a szerkesztőségek gyakorlatát, és jobboldali lejáratókamányt emlegettek.

A hivatalos közlemény szerint a BBC

„őszintén sajnálja azt a módot, ahogy” a 2021. januári, capitoliumi ostromot megelőző Trump-beszédeket a Panorama című tényfeltáró műsor összeollózta.

Viszont azzal védekezett: a műsort nem mutatták be Amerikában, és Donald Trump támogatóit is megszólaltatták.

A műsor két, egymástól majdnem egy órányira elhangzott klipet vágott össze, azt sugallva, hogy Trump fellázította híveit a Kongresszus épületének ostromára, és azok a beszéde után vonultak oda. Ismert, a tiltakozás és az épületbe történt behatolás nyomán öt ember meghalt. A Panorama viszont kihagyott egy szignifikáns részt, amelyben a választási vereségét megkérdőjelező akkori exelnök békés tiltakozásra szólított fel.

Csütörtökön a botrányt kitálaló brit konzervatív lap, a The Telegraph már arról tudósított, hogy még korábban, egy másik BBC-műsor, a Newsnight is hasonló módon szerkesztette a Trump-beszédeket. A Newsnight a provokatív Panoramával szemben évtizedeken át a BBC elismert, késő esti mélyelemző műsora volt illusztris vendégekkel, a politikai paletta minden szegmenséből. Később azonban a forráselvonások miatt veszített a hírnevéből.

Trump egykori kabinetfőnöke már a Newsnight-epizód idején, évekkel ezelőtt szembesítette a műsorvezetőt, hogy összeollózták a beszédeket, de ő ezt figyelmen kívül hagyta. A The Telegraphnak nyilatkozó belső forrás szerint másnap, amikor egy szerkesztői értekezleten ismét felmerült a panasz, „leállították az erről szóló beszélgetést”.

A BBC mostani bocsánatkérésében megjegyezte:

„határozottan nem értünk egyet azzal, hogy alapja van a becsületsértési vádnak”.

Samir Shah, a BBC elnöke külön levélben kért bocsánatot Trumptól, azt írva, hogy többé nem kerül adásba a műsor, amelyet már levettek a BBC online platformjáról, az iPlayerről is. A médium napokon át nem válaszolt a vádakra, mielőtt lemondott volna a vezérigazgatója és hírszerkesztőségi főnöke. Ennek ellenére a médiumból többen „jobboldali puccsot” emlegettek, és azt állították, hogy ez az igazgatótanács egy konzervatív tagjához köthető.

A The Telegraph-hoz a múlt héten szivárogtatták ki Michael Prescott egykori újságíró, a BBC külsős Etikai Kódex-tanácsadója belső feljegyzését, amelyben súlyos aggodalmát fejezte ki, és félrevezetőnek nevezte a Trumpról szóló anyagot. Emellett dokumentálta, hogy a Gázai háború tálalása miatt amúgy is bírált angol nyelvű tartalom mellett a BBC arab nyelvű műsorai és honlapja durván torzították a tényeket és

az október 7-i, Hamász-mészárlást üdvözlő külsős munkatársakat alkalmaztak.

Azt is megfogalmazta, hogy a transzneműek körüli vitát egy belső LMBTQ+ csoport korlátozta. Közben a BBC megrovásban részesítette azt a női bemondót, aki felvonta a szemöldökét és élő adásban kijavította azt a szöveget, amely „terhes embereket” említett „terhes nők” helyett.

Donald Trump közben egy interjúban azt mondta: kötelessége beperelni a BBC-t – azaz a bocsánatkérés ellenére bírósági útra tereli az ügyet.

„Azt hiszem, kénytelen leszek, mert becsapták a közvéleményt, és a vezetőségük elismerte ezt... Megváltoztatták a január 6-i beszédemet, amely egy gyönyörű, lenyugató beszéd volt, és úgy csináltak, mintha radikális lett volna... mészárosmunkát végeztek, nem volt becsületes dolog” – mondta az elnök a Fox Newsnak.