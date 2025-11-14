ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.19
usd:
330.72
bux:
107297.46
2025. november 14. péntek Aliz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök rendkívüli sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Házban 2025. június 27-én, a szövetségi bíróságok beavatkozási lehetőségének korlátozásáról szóló legfelsőbb bírósági döntés meghozatala után. Az Egyesült Államokban az alkotmánybírósági szerepet is betöltő legfelsőbb bíróság döntése értelmében túllépték hatáskörüket azok a szövetségi bírák, akik megakadályozták a születés jogán járó állampolgárság (birthright citizenship) gyakorlatának megszüntetésére vonatkozó kormányzati intézkedés hatályba lépését.
Nyitókép: MTI/EPA/ABACA pool/Yuri Gripas

Itt a vége a Trump–BBC-csörtének – Most pedig jöhet a háború

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A Donald Trump által megszabott határidőre bocsánatot kért az amerikai elnöktől a BBC. A brit közszolgálati médium egy nyilvánosan publikált belső elemzés szerint félrevezető módon vágta össze Trump egy ominózus beszédét – más szerkesztői kihágások mellett.

Donald Trump amerikai elnök a tőle megszokott „bombasztikus” módon reagált a BBC berkeiből származó, a hírek tendenciózus tálalásáról szóló információkra: 1 milliárd dolláros becsületsértési perrel fenyegetőzött, és péntekig adott határidőt, hogy a brit közszolgálati médium bocsánatot kérjen.

Csütörtök este a BBC meghajolt – annak ellenére, hogy lemondott vezetői megpróbálták minimalizálni a szerkesztőségek gyakorlatát, és jobboldali lejáratókamányt emlegettek.

A hivatalos közlemény szerint a BBC

„őszintén sajnálja azt a módot, ahogy” a 2021. januári, capitoliumi ostromot megelőző Trump-beszédeket a Panorama című tényfeltáró műsor összeollózta.

Viszont azzal védekezett: a műsort nem mutatták be Amerikában, és Donald Trump támogatóit is megszólaltatták.

A műsor két, egymástól majdnem egy órányira elhangzott klipet vágott össze, azt sugallva, hogy Trump fellázította híveit a Kongresszus épületének ostromára, és azok a beszéde után vonultak oda. Ismert, a tiltakozás és az épületbe történt behatolás nyomán öt ember meghalt. A Panorama viszont kihagyott egy szignifikáns részt, amelyben a választási vereségét megkérdőjelező akkori exelnök békés tiltakozásra szólított fel.

Csütörtökön a botrányt kitálaló brit konzervatív lap, a The Telegraph már arról tudósított, hogy még korábban, egy másik BBC-műsor, a Newsnight is hasonló módon szerkesztette a Trump-beszédeket. A Newsnight a provokatív Panoramával szemben évtizedeken át a BBC elismert, késő esti mélyelemző műsora volt illusztris vendégekkel, a politikai paletta minden szegmenséből. Később azonban a forráselvonások miatt veszített a hírnevéből.

Trump egykori kabinetfőnöke már a Newsnight-epizód idején, évekkel ezelőtt szembesítette a műsorvezetőt, hogy összeollózták a beszédeket, de ő ezt figyelmen kívül hagyta. A The Telegraphnak nyilatkozó belső forrás szerint másnap, amikor egy szerkesztői értekezleten ismét felmerült a panasz, „leállították az erről szóló beszélgetést”.

A BBC mostani bocsánatkérésében megjegyezte:

„határozottan nem értünk egyet azzal, hogy alapja van a becsületsértési vádnak”.

Samir Shah, a BBC elnöke külön levélben kért bocsánatot Trumptól, azt írva, hogy többé nem kerül adásba a műsor, amelyet már levettek a BBC online platformjáról, az iPlayerről is. A médium napokon át nem válaszolt a vádakra, mielőtt lemondott volna a vezérigazgatója és hírszerkesztőségi főnöke. Ennek ellenére a médiumból többen „jobboldali puccsot” emlegettek, és azt állították, hogy ez az igazgatótanács egy konzervatív tagjához köthető.

A The Telegraph-hoz a múlt héten szivárogtatták ki Michael Prescott egykori újságíró, a BBC külsős Etikai Kódex-tanácsadója belső feljegyzését, amelyben súlyos aggodalmát fejezte ki, és félrevezetőnek nevezte a Trumpról szóló anyagot. Emellett dokumentálta, hogy a Gázai háború tálalása miatt amúgy is bírált angol nyelvű tartalom mellett a BBC arab nyelvű műsorai és honlapja durván torzították a tényeket és

az október 7-i, Hamász-mészárlást üdvözlő külsős munkatársakat alkalmaztak.

Azt is megfogalmazta, hogy a transzneműek körüli vitát egy belső LMBTQ+ csoport korlátozta. Közben a BBC megrovásban részesítette azt a női bemondót, aki felvonta a szemöldökét és élő adásban kijavította azt a szöveget, amely „terhes embereket” említett „terhes nők” helyett.

Donald Trump közben egy interjúban azt mondta: kötelessége beperelni a BBC-t – azaz a bocsánatkérés ellenére bírósági útra tereli az ügyet.

„Azt hiszem, kénytelen leszek, mert becsapták a közvéleményt, és a vezetőségük elismerte ezt... Megváltoztatták a január 6-i beszédemet, amely egy gyönyörű, lenyugató beszéd volt, és úgy csináltak, mintha radikális lett volna... mészárosmunkát végeztek, nem volt becsületes dolog” – mondta az elnök a Fox Newsnak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Itt a vége a Trump–BBC-csörtének – Most pedig jöhet a háború

per

donald trump

bocsánatkérés

bbc

capitolium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák

Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák

Az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök múlt pénteki találkozója véget vet azoknak az európai kísérleteknek, amelyek megpróbáltak éket verni az Egyesült Államok és Magyarország közé, a jó viszony pedig súlyt ad Magyarország pozíciójának az unión belül – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai légitársaságok sürgős kéréssel fordultak a kormányhoz

Amerikai légitársaságok sürgős kéréssel fordultak a kormányhoz

Az amerikai légitársaságok arra kérik a Szövetségi Légügyi Hivatalt (FAA), hogy vonja vissza a 40 nagy repülőteret érintő, 6 százalékos kötelező belföldi járatcsökkentést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ráfizetett ma, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Ráfizetett ma, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A részvénypiac forgalma 15,3 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Six people are killed in Kyiv, and Ukraine targets one of Russia's biggest oil ports on the Black Sea coast.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 13:18
Rossz hírt kapott Szlovákiából a Patrióták európai pártcsalád
2025. november 13. 16:57
Teljes mentességet kér a szolidaritási befizetések alól Brüsszeltől Csehország
×
×
×
×