ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.26
usd:
330.21
bux:
108213.63
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Marco Rubio amerikai külügyminiszter (b) és Donald Trump amerikai elnök az Antifa szélsõbaloldali hálózat által elkövetett visszaélésekrõl tartott nyilvános kerekasztal-beszélgetésen a washingtoni Fehér Házban 2025. október 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Politico pool/Francis Chung

Most már amerikai döntés is van a Budapesti antifa-támadást elkövető csoport ellen

Infostart

Az Egyesült Államok a globális terrorszervezetek szankciós listájára vett négy európai Antifa-csoportot, közte a Budapesten is 2023-ban támadást elkövető Antifa Ostot - jelentette be csütörtökön Marco Rubio külügyminiszter.

A miniszteri közlemény szerint a német Antifa Ost, az olasz Informális Anarchista Szövetség/Nemzetközi Forradalmi Front, a görög Fegyveres Proletárigazság nevű csoport és a szintén görög Forradalmi Osztályönvédelem elnevezésű szervezet felkerült a kiemelt globális terrorszervezetek (Specially Designated Global Terrorists) listájára.

Az amerikai kormány szándéka, hogy a négy szervezetet egyúttal a külföldi terrorszervezetek (Foreign Terrorist Organizations) szankciós listájára is felvegye – írta a miniszter.

Marco Rubio közleménye szerint az intézkedés összhangban van Donald Trump elnök azon törekvésével, hogy fellépjen az Antifa-hálózat politikai erőszakra irányuló törekvéseivel szemben.

A lépés "támogatja Trump elnök Nemzetbiztonsági Elnöki Határozatát, azt a kezdeményezést, hogy felszámolja a saját magukat antifasisztaként feltüntető hálózatokat, intézményeket és szervezeteket, amelyek politikai erőszakot alkalmaznak és terrorcselekményeket követnek el, aláásva a demokratikus intézményeket, alkotmányos jogokat és alapvető szabadságjogokat" – olvasható az amerikai külügyminiszter közleményében.

A tárca háttértájékoztatója arra is felhívja a figyelmet, hogy a német Antifa Ost 2018 és 2023 között több támadást is végrehajtott Németországban olyan személyek ellen, akiket fasisztának, illetve szélsőjobboldalinak minősített, valamint 2023. februárjában köze volt Budapesten elkövetett támadásokhoz. Az amerikai kormány arra is emlékeztet, hogy a magyar kormány idén szeptemberben terrorszervezetnek nyilvánította a német Antifa Ostot.

Donald Trump elnök nyáron és ősszel többször utalt arra, hogy az Egyesült Államokban erőszakba torkolló kormányellenes tüntetések mögött szervezett csoportok, köztük az Antifa-hálózat áll, amelynek amerikai szervezeteit szeptemberben már belföldi terrorszervezetté nyilvánította.

Kezdőlap    Külföld    Most már amerikai döntés is van a Budapesti antifa-támadást elkövető csoport ellen

egyesült államok

nemzetbiztonság

antifa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Faragó Tamás az új olimpiai lebonyolításról: a nézők nyernek, eltűnnek az érdektelen meccsek

Faragó Tamás az új olimpiai lebonyolításról: a nézők nyernek, eltűnnek az érdektelen meccsek

A 2028-as Los Angeles-i játékokon a megszokottól teljesen eltérő lesz a vízilabdatorna lebonyolítása. Rövidebb ideig tart, kevesebb meccset rendeznek, és két hatos helyett három négyes csoportba sorsolják a válogatottakat. Faragó Tamás az InfoRádióban azt mondta, ezzel a változtatással az első pillanattól az utolsóig éles lesz a küzdelem, az összes meccset a lehető legmagasabb hőfokon kell lejátszaniuk a csapatoknak. A Nemzet Sportolója értékelte az FTC és a Vasas eddigi őszi BL-szereplését is.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendkívül súlyos botrány robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében, Ukrajna világelső technológiát kaparinthat meg - Háborús híreink csütörtökön

Rendkívül súlyos botrány robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében, Ukrajna világelső technológiát kaparinthat meg - Háborús híreink csütörtökön

Ukrajna válhat a világ első országává, amely hamarosan bevethet egy innovatív "drónfalat" a francia Atreyd startup fejlesztésének köszönhetően. Az egyedülálló rendszer elsősorban a kritikus infrastruktúra védelmére szolgál majd, és akár száz drón egyidejű irányítását is lehetővé teszi majd egyetlen kezelő számára. Mindeközben súlyos korrupciós botrány rázta meg Volodimir Zelenszkij bizalmi körét, mely közepén Timur Mindics található, az ukrán elnök közeli szövetségese és korábbi üzleti partnere - írja a Kyiv Independent. Zelenszkij szankciókkal sújtotta Mindicset és egy másik gyanúsítottat, Olekszandr Cukerman üzletembert, miközben tegnap két miniszterét lemondásra szólította fel a botrányban való érintettségük miatt. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai front legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a tökéletes, sokáig puha bejgli receptje: így garantáltan nem reped ki

Itt a tökéletes, sokáig puha bejgli receptje: így garantáltan nem reped ki

Békebeli bejgli receptek: így készül a mákos bejgli és a diós bejgli, illetve a gesztenyés bejgli töltelék. Mutatjuk, mitől lesz puha a bejgli tészta nagyanyáink bejgli receptje szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

Lawyers for the US president have threatened to sue the corporation for $1bn (£759m).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 21:34
Hatalmas átvilágítási akció kezdődik Ukrajnában
2025. november 13. 21:10
Lezuhant egy kisrepülőgép Horvátországban – képek
×
×
×
×