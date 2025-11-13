ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.13
usd:
330
bux:
108266.8
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Német katonák.
Nyitókép: Bundeswehr

Eldőlt a német sorkatonaság jövője

Infostart

Évek óta folyt a vita Németországban a 2011-ben megszüntetett általános hadkötelezettség újbóli bevezetéséről. Az ellenzők elsősorban a szociáldemokraták, a „visszavezetés” fő szószólói a konzervatívok voltak. A koalíciós pártok most abban egyeztek meg, hogy a katonai szolgálat önkéntes marad, de vészhelyzet esetén a kötelező katonai szolgálat sem zárható ki.

A hadkötelezettséget annak idején az akkori Merkel-kormány takarékossági okokból szüntette meg. Mostanra viszont nem a takarékosság, hanem az ország biztonsága, illetve a NATO-ban vállalt kötelezettsége lett meghatározó.

A május elején hivatalba lépett, Friedrich Merz kancellár vezette konzervatív-szociáldemokrata kormánykoalíció megalakulása óta vitázott a sorkatonaság jövőjéről. A kancellárral az élen a CDU/CSU az ország fenyegetettségére hivatkozva határozottan állást foglalt a hadkötelezettség újbóli bevezetése mellett, miközben az SPD Boris Pistorius szociáldemokrata védelmi miniszter vezérletével hasonló határozottsággal állt ki az önkéntesség mellett.

A koalíciós pártok között hónapokon keresztül csak abban volt egyetértés, hogy a jelenleg 180 ezer fős hadsereg, a Bundeswehr létszámát legalább 40 ezer fővel növelni kell. A legfrissebb beszámolók ugyanakkor már 60 ezres növelésről szóltak.

Közben napirendre kerültek különböző külföldi, elsősorban skandináv minták, amelyek a kötelező és az önkéntes elem ötvözését tartalmazták. Ennek jegyében előkerült a dán minta is, amely tartalmazta, hogy a behívásra kerülőket egyfajta lottó alapján sorsolják.

Közben az idő is szorított, a koalíciós pártok ugyanis előzőleg abban állapodtak meg, hogy az új, a Bundeswehr erősítését célzó törvény jövő év januárjától életbe léphet.

A legfrissebb beszámolók szerint csütörtökre az eddigi vitapartnerek között kompromisszumos megállapodás született, amire hosszabb egyeztetés után a frakcióvezetők bólintottak rá. Ennek lényege, hogy meghatározó marad az önkéntes elem, ugyanakkor elő kell készíteni az esetleges kötelező behívásokat is. Ebből a célból a 18. életévüket betöltő fiatalok jövő év elejétől egy kérdőívet kapnak, amit a férfiaknak kötelező kitöltenie, a nők esetében azonban nincs ilyen jellegű előírás.

A kérdőív rögzíti egyebek között a motivációt, illetve az alkalmasságot is.

A frakcióvezetők elégedetten nyilatkoztak az előzetes, az év végéig a Bundestag jóváhagyását igénylő megállapodásról. „Ha nem elég az önkéntesség, életbe lép a hadkötelezettség” – értékelte a CDU/CSU frakcióvezetője, Jens Spahn.

Hasonlóan nyilatkozott Matthias Miersch, az SPD parlamenti frakciójának vezetője, aki szerint nehéz tárgyalások voltak, de kedvező véget értek. Kiemelte az önkéntesség elsőbbségét a Bundeswehr személyi szükségleteinek fedezése érdekében.

A szociáldemokrata védelmi miniszter a kompromisszumot elengedhetetlennek nevezte. A ZDF-nek nyilatkozva Boris Pistorius ugyanakkor ezúttal is az önkéntességre helyezte a hangsúlyt, hangoztatva, hogy

a Bundeswehrt vonzóbbá kell tenni.

A ZDF közszolgálati médium szerint a miniszter ezzel összefüggésben a „mézesmadzagot” is bevetette, kilátásba helyezve, hogy a katonai szolgálatot választók különböző kedvezményekhez, így egyebek között jogosítványhoz juthatnak.

Ami még ennél is csábítóbb ígéret lehet, az az, hogy az anyagi juttatás 2500 euró körül mozoghat.

„Vonzó katonai szolgálatot akarunk. Fiatal férfiak és nők jöjjenek hozzánk, hogy 6 és 23 hónap közötti időtartamban katonai szolgálatot teljesítsenek, vagy hivatásos katonákká váljanak” – hangoztatta a ZDF-nek nyilatkozva a miniszter.

„Senkinek sem kell aggódnia: ha nem akar csatlakozni a Bundeswehrhez, egyelőre nem is kell” – tette hozzá.

Ha pedig a szükség – a védelempolitikai helyzet – úgy hozza, akkor a Bundestagnak kell majd döntenie a kötelező katonai szolgálat bevezetéséről.

Kezdőlap    Külföld    Eldőlt a német sorkatonaság jövője

németország

bundeswehr

hadkötelezettség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Eldőlt a német sorkatonaság jövője

Eldőlt a német sorkatonaság jövője
Évek óta folyt a vita Németországban a 2011-ben megszüntetett általános hadkötelezettség újbóli bevezetéséről. Az ellenzők elsősorban a szociáldemokraták, a „visszavezetés” fő szószólói a konzervatívok voltak. A koalíciós pártok most abban egyeztek meg, hogy a katonai szolgálat önkéntes marad, de vészhelyzet esetén a kötelező katonai szolgálat sem zárható ki.
225 százaléknyi nyugdíj, kamatstop és adócsökkentés – bejelentések a Kormányinfón

225 százaléknyi nyugdíj, kamatstop és adócsökkentés – bejelentések a Kormányinfón

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő bejelentéseket tett a kormány hétközi döntéseiről. Újságírói kérdések nagy számban érintették a tiszás adatszivárgás, a kormányfő washingtoni látogatása, a 14. havi nyugdíj folyósítása, a költségvetési hiány ügyét is. Kiderült, HIMARS-rendszereket vásárol Magyarország az Egyesült Államoktól, jövő héten pedig nagy bejelentések elé nézhetnek a vállalkozók.
 

Orbán Viktor: így jön a 14. havi nyugdíj első részlete

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Négyéves csúcson a munkanélküliség Európa második legnagyobb gazdaságában

Négyéves csúcson a munkanélküliség Európa második legnagyobb gazdaságában

7,7 százalékra emelkedett az idei év harmadik negyedévben a munkanélküliség Franciaországban. Ehhez hasonlóan magas adat négy éve nem érkezett Európa második legnagyobb gazdaságából - áll a francia statisztikai hivatal (Insee) csütörtöki jelentésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas változás készülhet a jövő évi olimpiára: nagyban érinti a magyar sportolókat, ebből mi lesz?

Hatalmas változás készülhet a jövő évi olimpiára: nagyban érinti a magyar sportolókat, ebből mi lesz?

Az előző olimpiákétól eltérő lesz, ám még nem végleges a formája a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok férfi és női vízilabda-tornájának.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Calls to release all Epstein files grow as White House says messages about Trump 'prove nothing'

Calls to release all Epstein files grow as White House says messages about Trump 'prove nothing'

Jeffrey Epstein said in 2018 he could "take down" Donald Trump, in an exchange released along with thousands of other files.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 16:09
Hatalmas összegű támogatást kaphat Ukrajna
2025. november 13. 15:58
Vizsgálat indult a Red Bull ellen
×
×
×
×