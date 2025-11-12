ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 12. szerda
Tûzoltók és rendõrök a georgiai-azeri határtól alig öt kilométerre lévõ Szignagi városában, ahol 20 emberrel a fedélzetén lezuhant egy török katonai teherszállító repülõgép 2025. november 11-én. A török védelmi minisztérium közleménye szerint a C-130 típusú gép Azerbajdzsánból indult vissza Törökország felé, amikor a baleset történt, de sem az áldozatok számáról, sem a tragédia okûról nem közöltek részleteket.
Nyitókép: MTI/EPA/Georgiai belügyminisztérium

„Mártírhalál” – egyetlen katona sem élte túl a grúziai repülőgép-szerencsétlenséget

Infostart / MTI

Az Azerbajdzsánból Törökországba tartó C–130-as katonai teherszállító repülőgép a grúz–azerbajdzsáni határ közelében zuhant le.

Meghalt a kedden lezuhant török katonai repülőgépen utazó mind a 20 katona – jelentette be Yasar Güler török védelmi miniszter, aki saját és minisztériuma nevében részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak. A szerencsétlenség okát még vizsgálják.

A védelmi miniszter az X-en úgy fogalmazott, hogy a katonák „mártírhalált haltak”, amikor az Azerbajdzsánból Törökországba tartó C–130-as katonai teherszállító repülőgépük lezuhant a grúz–azerbajdzsáni határ közelében. A minisztérium nyilvánosságra hozta a húsz katona nevét, rangját és közzétette az áldozatok fényképeit is.

Kedden számolt be a török védelmi minisztérium arról, hogy egy Azerbajdzsánból fölszálló, Törökországba tartó Lockheed C–130 Hercules katonai szállító repülőgép lezuhant Grúziában.

A grúz légi közlekedési hatóság (Szakaeronavigacia) tájékoztatása szerint a repülőgép nem adott le vészjelzést, és néhány perccel azután, hogy belépett grúz területre, eltűnt a radarokról.

(A nyitóképen: tűzoltók és rendőrök a grúz–azeri határtól alig öt kilométerre lévő Szignagi városában, ahol húsz emberrel a fedélzetén lezuhant egy török katonai teherszállító repülőgép 2025. november 11-én.)

