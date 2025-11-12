ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.15
usd:
332.68
bux:
108312.75
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök beszédet mond, miután átvette az egyetem tiszteletbeli polgára (Civis Universitatis Honoris Causa) címet a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ünnepségén 2025. április 4-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Donald Trump fontos kérést küldött Izraelnek – kemény választ kapott rá

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök Jichák Hercog izraeli államfőhöz címzett levelében arra kérte szerdán a zsidó állam elnökét, hogy részesítse kegyelemben Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőt a korrupciós ügyeiben folyó perben.

"Eljött az idő, hogy kegyelmet adjon Bibinek, hogy egyesíthesse Izraelt"- írta Trump Hercognak közismert becenevén említve a kormányfőt a sajtóhoz is eljuttatott levélben. Trump a Netanjahu ellen folyó, vesztegetésért, csalásért és hivatali visszaélésért indított pereket "megalapozatlannak" nevezte, és azt állította, hogy a vádemelés politikai indíttatású volt.

"Netanjahu Izraelt a béke korszakába vezeti együttműködésben a Közel-Kelet vezetőivel, hogy újabb országokat vonjunk be az Ábrahám-egyezményekbe" - vélekedett Trump.

"Netanjahu szilárdan kiállt Izrael mellett, szembenézve erős ellenfelekkel és hosszan tartó ellenségeskedésekkel, és nem szabad elterelni a figyelmét szükségtelen dolgokkal"- írta. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja az izraeli igazságszolgáltatás függetlenségét, de szerinte Netanjahu pere "nem igazságos".

Herzog válaszában elismerését fejezte ki Trump "feltétel nélküli Izrael-barát támogatásáért, óriási hozzájárulásáért a túszok kiszabadításához, a Közel-Kelet és Gáza átalakításához, valamint Izrael biztonságának megőrzéséhez", ugyanakkor közölte, hogy

"aki kegyelmet kíván kérni, annak hivatalos kérelmet kell benyújtania a szabályoknak megfelelően".

Az izraeli törvények szerint az elnöki kegyelem alapfeltétele, hogy a vádlott beismerje tettét és megbánást mutasson.

A Netanjahu elleni három vádirat vesztegetésről, csalásról és hivatali visszaélésről szól. A per jelenleg a védelem szakaszában tart, amikor maga Netanjahu tanúskodik ügyében.

Netanjahu korábban kijelentette, hogy a perek ellenére folytatni kívánja közéleti szereplését, és nem megy bele semmilyen egyezségbe, amely "közéleti bukással" járna.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump fontos kérést küldött Izraelnek – kemény választ kapott rá

donald trump

benjamin netanjahu

izrael

korrupció

kegyelem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakszervezeti elnök: ha nem lesz komolyabb béremelés, még többen fogják elhagyni a szociális ágazatot

Szakszervezeti elnök: ha nem lesz komolyabb béremelés, még többen fogják elhagyni a szociális ágazatot
Egy szociális dolgozó átlagosan havi nettó 297 ezer forintot keres, ebből kell megoldania a számlák kifizetését és a bevásárlást is – mondta az InfoRádióban a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Boros Péterné úgy értesült, bizonyos intézményekben 30 százalékos munkaerőhiány van, ami azt eredményezi, hogy az ágazatban maradók sem tudnak már teljes felelősséget vállalni a munkakörükért, mert állandósult a helyettesítés. A szakszervezet demonstrációt tartott szerdán a megítélésük szerint tarthatatlan helyzet miatt.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.12. szerda, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A világ legnépesebb országában bukkantak fel váratlanul az amerikai B-1B Lancer stratégiai bombázók

A világ legnépesebb országában bukkantak fel váratlanul az amerikai B-1B Lancer stratégiai bombázók

Az Army Recognition számolt be arról, hogy az Egyesült Államok az indiai légierővel közösen tart négynapos hadgyakorlatot, amelyen a B-1B Lancer bombázók is felbukkantak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Androidosok, figyelem! Újfajta vírus lopja a bankkártyaadatokat és PIN-kódokat, irtó veszélyes!

Androidosok, figyelem! Újfajta vírus lopja a bankkártyaadatokat és PIN-kódokat, irtó veszélyes!

A védekezés érdekében fontos, hogy csak a Google Play Áruházból vagy megbízható fejlesztőktől töltsünk le alkalmazásokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein alleged Trump 'spent hours' with one of his victims, in email released by Democrats

Epstein alleged Trump 'spent hours' with one of his victims, in email released by Democrats

President Trump has previously said allegations about him relating to Epstein, a convicted sex offender who died in 2019, are a "hoax".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 16:09
Megtalálták a Grúziában lezuhant török gép fekete dobozát és az utasok többségét
2025. november 12. 14:55
Több mint kétezer év börtönre ítélnék az isztambuli polgármestert
×
×
×
×