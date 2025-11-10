Robert Fico a teljes vasúti vezetést menesztené az újabb baleset után

"Függetlenül attól, hogy ezek az embereknek van-e közvetlen felelősségük a szerencsétlenségben, ez rövid időn belül már a második ilyen baleset volt a személyszállításban, és itt egy olyan modern vasúti szakaszról van szó, ahol a biztonság a lehető legmagasabb szintű" - jelentette ki Robert Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

Vasárnap este a Pozsony megyei Bazin közelében ütközött össze két vonat, a Nyitrából Pozsony irányába közlekedő REX 1814-es jelzésű regionális gyors és az Ex 620-as jelzésű gyorsvonat, amikor az előbbi a bazini állomásról kifele gördülve hátulról a másik szerelvénybe rohant.

Nearly 30 people were injured when two trains collided on the Pezinok–Bratislava Main Station line in Slovakia. pic.twitter.com/VP4agETq79 — Breaking911 (@Breaking911) November 9, 2025

A több száz embert, többnyire fiatalokat és diákokat szállító vonatok balesetében hivatalos közlések szerint többtucatnyian sérültek meg. Kamil Sasko egészségügyi miniszter hétfői bejelentése szerint 79-en szorultak kórházi ellátásra, közülük 60-an könnyebb sérüléseket szenvedtek. A kórházi kezelésben részesült személyek közül hétfőn még 13-at kezeltek a pozsonyi egyetemi kórházban, kettejük sérülései súlyosnak minősülnek, de egyikük sincs életveszélyes állapotban - közölte a miniszter.

Bár az ütközés oka hivatalosan továbbra is vizsgálat tárgyát képezi, Ivan Bednarik, a ZSSK vezetője, a szlovák hírügynökség hétfői jelentése szerint megerősítette: a szerencsétlenségre az után következett be, hogy a regionális gyorsvonat vezetője a tilos jelzés ellenére arra a vágányra vezette a vonatot, amelyen a másik gyors közlekedett.

Az ügyben területileg illetékes pozsonyi kerületi rendőrség a közösségi médiában hétfőn közzétett közleményében bejelentette: a bazini vasúti szerencsétlenség ügyében általános veszélyeztetés miatt indítottak bűnvádi eljárást.

A vasárnapi vonatszerencsétlenség Szlovákiában a második hasonló eset volt egy hónapon belül. Október 13-án a kelet-szlovákiai Szádalmás közelében ütközött össze két szerelvény, az akkori incidensnek is több tucat sérültje volt.

Címképünk az október 13-án, Szádalmás közelében történt szerencsétlenségnél készült