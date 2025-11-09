Magyarországnak is fontos kérdésben üzent a szlovák kormányfő Prágába

"A V4 megszűnt létezni, és ehhez nagyban hozzájárult a Petr Fiala vezette cseh kormány. Úgy gondolom, hogy az új kormány politikája újra életet lehelhet ebbe az együttműködésbe" - mondta Fico a szlovák közszolgálati STVR televízióban, hozzátéve, hogy a visegrádi országok közötti szövetség nélkülözhetetlen Szlovákia, Csehország, Magyarország és Lengyelország számára is, noha utóbbi nagy ország.

Az októberi cseh parlamenti választásokon győztes, Andrej Babis volt miniszterelnök vezette ANO mozgalom már aláírta a koalíciós megállapodást a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok pártokkal. Babis a héten hangsúlyozta, hogy szorgalmazni fogja a visegrádi együttműködés felújítását.

A V4 országai megosztottak az Ukrajnának nyújtott katonai segítség kérdésében: Pozsony és Budapest bírálja a Kijevnek szóló fegyveradományokat, míg a leköszönő cseh kormány támogatta, Varsó pedig továbbra is támogatja azokat. A Petr Fiala vezette távozó cseh kormány a két fél között e téren is fennálló feszültségek miatt felfüggesztette a szlovák kormánnyal folytatott konzultációit.