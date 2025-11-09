ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követõen Kassán 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogová

Magyarországnak is fontos kérdésben üzent a szlovák kormányfő Prágába

Infostart / MTI

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint a távozó prágai kormány politikája meggyengítette a visegrádi országok közötti együttműködést, de bízik abban, hogy a most megalakuló új kabinet helyreállítja a partnerséget.

"A V4 megszűnt létezni, és ehhez nagyban hozzájárult a Petr Fiala vezette cseh kormány. Úgy gondolom, hogy az új kormány politikája újra életet lehelhet ebbe az együttműködésbe" - mondta Fico a szlovák közszolgálati STVR televízióban, hozzátéve, hogy a visegrádi országok közötti szövetség nélkülözhetetlen Szlovákia, Csehország, Magyarország és Lengyelország számára is, noha utóbbi nagy ország.

Az októberi cseh parlamenti választásokon győztes, Andrej Babis volt miniszterelnök vezette ANO mozgalom már aláírta a koalíciós megállapodást a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok pártokkal. Babis a héten hangsúlyozta, hogy szorgalmazni fogja a visegrádi együttműködés felújítását.

A V4 országai megosztottak az Ukrajnának nyújtott katonai segítség kérdésében: Pozsony és Budapest bírálja a Kijevnek szóló fegyveradományokat, míg a leköszönő cseh kormány támogatta, Varsó pedig továbbra is támogatja azokat. A Petr Fiala vezette távozó cseh kormány a két fél között e téren is fennálló feszültségek miatt felfüggesztette a szlovák kormánnyal folytatott konzultációit.

csehország

robert fico

v4-csúcs

inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
