2025. november 4. kedd Károly
Saját drónfalat építenek a lengyelek

Infostart

Varsó nem vár az Unió közös "drónfal" programjára, a következő hónapokban saját drónelhárító rendszer kiépítésébe kezd - jelentette a Bloomberg.

A varsói védelmi minisztérium már ebben a hónapban jelentős beruházásokat készül bejelenteni, miután szeptemberben orosz drónok sértették meg a lengyel légteret. Cezary Tomczyk lengyel védelmi miniszterhelyettes a Bloombergnek elmondta: a tárca decemberben jelenti be azokat a beruházásokat, amelyek az ellenséges drónok észlelését, megzavarását és megsemmisítését szolgálják.

A Portfolio azt írja, hogy a fejlesztések egy átfogó légvédelmi program részét képezik. A lengyel politikus ugyanakkor a pontos összeget nem közölte, de jelezte, hogy a szerződések legalább felét lengyel vállalatok nyerhetik el. Tomczyk szerint Lengyelország támogatja azt az elképzelést is, amely az EU egész területének védelmét erősítené, valamint nyitott a javaslatokra vagy megoldásokra, de a nemzeti projekteknek adunk prioritást.

A miniszterhelyettes azt nyilatkozta: az EU tervezett "drónfala" a jövőben kiegészítheti a lengyel rendszert.

"Ha vannak külső eszközök, azokat a lehető legteljesebb mértékben kihasználjuk" - tette még hozzá. Tomczyk arról is beszélt, hogy a tárca az EU új SAFE védelmi hitelkeretét tervezi igénybe venni a drónpajzs finanszírozására, részleteket azonban nem árult el. Varsó a földrajzi helyzetéből adódóan a legnagyobb kezdeti SAFE-keretösszeghez kapott hozzáférést, egész pontosan 43,7 milliárd euróhoz.

A varsói kormány célja, hogy a bejelentéstől számított három hónapon belül megjelenjenek az első új képességek, a teljes drónelhárító rendszer pedig két éven belül készüljön el. "Egy drónelhárító fegyvernek átfogónak kell lennie. [...] Párhuzamosan működő különféle szenzorokból és effektorokból kell állnia, amelyek először észlelik és azonosítják az objektumokat, majd semlegesítik azokat" - hangsúlyozta Tomczyk.

A miniszterhelyettes kiemelte, az új drónelhárító kezdeményezések a már telepített nagy és közepes hatótávolságú rendszerek mellett a légelhárítás újabb rétegévé válnak. Együttesen hivatottak védelmet nyújtani a repülőgépek, helikopterek, drónok és cirkálórakéták jelentette fenyegetések ellen.

