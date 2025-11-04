ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.09
usd:
337.18
bux:
107152.33
2025. november 4. kedd Károly
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sötét viharfelhők egy délkelet-ázsiai táj felett.
Nyitókép: Unsplash

Az emberek a háztetőkről kiabáltak segítségért, az evakuációs központokat is ellepte a víz a Fülöp-szigeteken – videók

Infostart / MTI

Az áradások autókat vittek el, a szél épületeket tépett szét. Az ítéletidőben már legalább ketten meghaltak és százezreket kellett evakuálni.

A fülöp-szigeteki lakosok a háztetőkön kerestek menedéket, hogy elkerüljék a Kalmaegi tájfun keltette áradásokat; a trópusi vihar kedden csapott le a szigetcsoportra, és legalább két ember életét követelte.

Helyi idő szerint reggel 8 órakor a tájfun nyugat felé haladt a központi Cebu- és Negros-szigetek felett óránként 150 kilométeres sebességgel. A heves széllökések fákat és elektromos távvezetékeket döntött ki.

A tájfun hétfőn, nem sokkal éjfél előtt érte el a szigetcsoport keleti részét. A Dinagat-szigetek tartományban a meteorológiai szolgálat szerint a széllökések elérhették az óránkénti 205 kilométeres sebességet.

„A tetőkre szorult emberek segítségért kiáltanak” – mondta telefonon az AFP francia hírügynökségnek Rhon Ramos, Cebu információs felelőse, hozzátéve, hogy egyes evakuációs központok maguk is eláztak. Az AFP által készített felvételeken autók úsznak az elárasztott utcákon.

„A víz nagyon gyorsan emelkedett. Ahogy hallottam, az áradás hajnali 3 óra körül kezdődött. Négy órakor a helyzet már kezelhetetlen volt, az emberek nem tudtak kijönni (otthonukból)”

– számolt be Don del Rosario, 28 éves asszony. Ő egyike azoknak a cebui lakosoknak, akik a vihar tombolása közben menedéket kerestek otthonaik felső emeletein.

Több száz ember, akik sátrakban éltek a szigetet szeptember végén megrázó 6,9-es erősségű földrengés után felállított táborokban, szintén kénytelenek voltak menekülni – mondta Rhon Ramos.

A polgári védelmi hivatal helyettes vezetője, Rafaelito Alejandro egy helyi rádióállomásnak elmondta, hogy 387 ezer embert evakuáltak a tájfun útjából, és egy férfi meghalt, amikor egy fa rádőlt Bohol tartományban.

Egy idős ember is megfulladt a déli Leyte tartományban – közölte Danilo Atienza, a katasztrófaelhárítás vezetője. „Az idős ember a felső emeleten rekedt, és nem tudott segítséget kapni” – magyarázta a DZMM nevű helyi rádiónak.

Évente mintegy húsz vihar vagy tájfun sújtja a Fülöp-szigeteket, és általában az ország legszegényebb régiói szenvedik el a legnagyobb károkat.

A Fülöp-szigeteken szeptemberben a Bualoi vihar és a Ragasa tájfun söpört végig.

Kezdőlap    Külföld    Az emberek a háztetőkről kiabáltak segítségért, az evakuációs központokat is ellepte a víz a Fülöp-szigeteken – videók

árvíz

fülöp-szigetek

tájfun

csapadék

pusztítás

délkelet-ázsia

természeti csapás

kalmaegi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.04. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolta azokat a híreket, miszerint létezne egy kész, 12 pontos béketerv. "A kérdés lényege az, hogy én, Ukrajna elnöke, láttam-e ezt a tervet. Nem. Azt hiszem, ez a válasz minden kérdésre. Különböző európai elképzelések és javaslatok vannak a békés rendezéssel kapcsolatban" - mondta Zelenszkij az Ukrinfrom tudósítása szerint. Az ukrán államfő a donyecki Pokrovszkban dúló intenzív harcokról is beszélt. Mint közölte, az összecsapások közel harmada itt zajlik az orosz és ukrán haderő között, és Oroszország az irányított légibombáinak mintegy felét itt használja fel. "Érthetik, milyen nehéz ez a katonáinknak" - értékelt Zelenszkij. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az ukrajnai frontról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, ami kiderült a SZÉP-kártyákról: erről mindenkinek tudnia kell, aki erre is kap pénzt

Elképesztő, ami kiderült a SZÉP-kártyákról: erről mindenkinek tudnia kell, aki erre is kap pénzt

A SZÉP-kártya a nyarat követően sem lassít: szeptemberben közel 33,2 milliárd forintot költöttek az emberek 7%-kal többet, mint tavaly

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump backs Cuomo for New York City mayor and threatens to cut funding if Mamdani wins

Trump backs Cuomo for New York City mayor and threatens to cut funding if Mamdani wins

Opinion polls suggest left-wing candidate Zohran Mamdani is ahead of former state governor Andrew Cuomo for Tuesday’s race.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 4. 08:33
Szinte egymásnak adta a kilincset az Egyesült Államok és Oroszország
2025. november 4. 08:20
Ez példa nélküli eset lenne Európában – visszaküldte a kilépési törvényt a parlamentnek a lett elnök
×
×
×
×