Orbán Viktor: jövőre találkozunk Budapesten, elnök úr

Bejegyzésében Orbán Viktor így fogalmazott: Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben – idézi a hirado.hu.

„Stabilitása létkérdés nemcsak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését.

Jövőre találkozunk Budapesten, Elnök úr!” – zárta posztját a kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök két napos egyiptomi látogatásának keretében szombaton részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, amit megtiszteltetésnek nevezett.

A gízai piramisok mellett, egymilliárd dollárból felépített létesítmény a világ legnagyobb, egyetlen civilizációnak szentelt múzeuma több mint ötvenezer műtárggyal és lelettel. Összehasonlításképpen: a párizsi Louvre Múzeumban körülbelül 35 ezer tárgy látható.