2025. november 2. vasárnap Achilles
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnököt (b) fogadja Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök (j) Kairóban 2025. november 2-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: jövőre találkozunk Budapesten, elnök úr

Infostart / MTI

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel tárgyalt Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök erről a közösségi oldalán számolt be vasárnap.

Bejegyzésében Orbán Viktor így fogalmazott: Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben – idézi a hirado.hu.

„Stabilitása létkérdés nemcsak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését.

Jövőre találkozunk Budapesten, Elnök úr!” – zárta posztját a kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök két napos egyiptomi látogatásának keretében szombaton részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, amit megtiszteltetésnek nevezett.

A gízai piramisok mellett, egymilliárd dollárból felépített létesítmény a világ legnagyobb, egyetlen civilizációnak szentelt múzeuma több mint ötvenezer műtárggyal és lelettel. Összehasonlításképpen: a párizsi Louvre Múzeumban körülbelül 35 ezer tárgy látható.

