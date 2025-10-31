Magyar turisták rekedtek a csodaszép szigeten, készenlétben van a külügy

Legkevesebb 20 magyar turista, köztük gyerekek is Zanzibáron rekedtek. A repülőjüket nem sokkal az indulás előtt törölték, miközben megszűnt az internetszolgáltatás is a szigeten – írta a Blikk egy magyar család beszámolója alapján.

Tanzániában a választásokat követően tüntetések robbantak ki, helyszíni tudósítások szerint lövéseket lehetett hallani, és felgyújtottak egy rendőrkapitányságot. Leállt az internet, így kommunikációs és banki szolgáltatások sem elérhetők. Csütörtök esti beszámolók szerint állnak a közúti tömegközlekedési és a tengeri kompjáratok. A Kenya Airways és az Ethiopian Airlines nemzetközi járatai továbbra is repülnek, de a megmaradt kapacitások hamar beteltek, és több repülőteret is lezártak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még tegnap közölte:

folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt, a konzulok készek fogadni minden bajba jutott magyar állampolgár jelentkezését.

Csütörtök délelőtt a konzuli védelemre regisztrált magyar állampolgárok mindegyikének közvetlen üzenetet küldtek a Konzinfo applikáción keresztül, és folyamatosan tartják a kapcsolatot a térségben tartózkodó magyarokkal.

Folyamatosan kapcsolatban vannak az érintett utazási irodákkal annak érdekében hogy mielőbb megoldást találjanak a magyarok hazautazására – tette hozzá.