A lett parlament pénteken szavazta meg az ország kilépését az Isztambuli Egyezményből. Amennyiben a testület döntését az államfő is jóváhagyja, a balti ország lehet az első európai uniós tagállam, amely elhagyja a megállapodást.

"Felettébb riasztónak tartom a lett parlament döntését, miszerint kilép az Isztambuli Egyezményből, alig több mint egy évvel azután, hogy az hatályba lépett az országban" - fogalmazott közleményében a PACE elnöke.

Teódorosz Ruszópulosz hangsúlyozta: Lettország döntése veszélyes üzenetet hordoz arról, hogy a nők biztonsága és méltósága megkérdőjelezhető, vagy alku tárgyát képezheti.

Közölte, a sietve meghozott és dezinformáció által befolyásolt döntés annak ellenére született, hogy több mint 11 ezer lett állampolgár petíciót írt alá, felszólítva Lettországot az egyezményben maradásra. Az a tény, hogy kezdeményezést még csak meg sem vitatják, azt mutatja, milyen kevés teret kap a demokratikus párbeszéd a nők jogaival kapcsolatban - jelentette ki.

Leszögezte: a lett parlamentben javasolt úgynevezett "alternatív terv" nem helyettesítheti az Isztambuli Egyezményt, amely átfogó keretet biztosít egyebek mellett a nők elleni erőszak megelőzésére, a nők védelmére, és a vonatkozó büntetőeljárás lefolytatására. Mivel mindezek nem szerepelnek a "homályos" javaslatban, az intézkedés eredménye a nők és lányok védelmének visszaesése lesz Lettországban - hívta fel a figyelmet.

Lettország döntésével Törökországot követi, ahol az ország 2021-es kilépése óta meredeken megnőtt a nőgyilkosságok és a nők elleni erőszakos cselekmények számai. A kilépésről szóló döntés üzenete lesújtó: a nők elleni erőszakot nem veszik komolyan - jelentette ki.

"2025 végén, Európa szívében, nem fogadhatjuk el, hogy csorbulnak a nők és lányok alapvető jogai az erőszakmentes élethez. Ezért arra kérem a lett hatóságokat és a parlament képviselőit, hogy fontolják meg a döntést, hallgassák meg a nők hangját, és álljanak ismét az emberi méltóság, az egyenlőség és az igazságosság oldalára" - tette hozzá közleményében a strasbourgi székhelyű Európai Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnöke.

Az Isztambuli Egyezményt mind ez idáig 45 ország, valamint az Európai Unió írta alá és 36 ország ratifikálta.