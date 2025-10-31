ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 31. péntek
Az áldozatok emlékére elhelyezett mécsesek virágok és játékállatok a helyszínen 2025. január 23-án, miután az előző nap egy afgán férfi óvódások csoportjára támadt a bajorországi Aschaffenburg egyik parkjában, és egy gyermeket és egy férfit megölt, három másik személyt megsebesített. Az elkövetőt őrizetbe vették.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Hangokat hallott a fejében a gyerekekre támadó gyilkos késelő

Infostart / MTI

Büntetőjogilag nem vonható felelősségre, így pszichiátriai intézetbe kerül az az afgán férfi, aki januárban késsel támadt egy gyermekcsoportra a németországi Aschaffenburgban, és két embert megölt – döntött az ügyben illetékes aschaffenburgi törvényszék csütörtökön.

A 28 éves afgán menedékkérő január 22-én egy mintegy 30 centiméteres konyhakéssel támadt meg egy óvodáscsoportot egy aschaffenburgi parkban. A támadásban egy kétéves marokkói kisfiú és a gyerekek segítségére siető 41 éves német férfi életét vesztette. További két ember – egy szíriai kislány és egy 73 éves német férfi – megsebesült, de túlélték az incidenst.

A férfi a bűncselekményeket ügyvédjén keresztül elismerte, de a bíróság megállapította, hogy paranoid skizofréniában szenved, és a támadás idején nem volt beszámítható. Az igazságügyi szakértők szerint hangokat hallott, és ezek hatására követte el a támadást.

A vádlott ellen gyilkosság, emberölés, valamint többrendbeli testi sértés és fenyegetés miatt indult eljárás, de mentális állapota miatt pszichiátriai intézetbe utalták kezelésre.

