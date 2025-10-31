ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.15
usd:
336.53
bux:
107319.91
2025. október 31. péntek Farkas
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
The Hague, Holland - June 25, 2011: Soldiers with guns marching past on Veterans Day parade in The Hague, Holland on June 25, 2011
Nyitókép: thehague, Getty Images

Háborúra készül a holland hadsereg és egészségügyi rendszer

Infostart / MTI

A holland hadsereg és az ország egészségügyi rendszere összehangoltan készül egy lehetséges háborús helyzetre, hogy kezelni tudják a konfliktuszónákból érkező nagyszámú sebesültet - írta pénteken az NlTimes hírportál.

A BNR holland rádiócsatorna pénteken jelentette, hogy holland védelmi minisztérium szerint egy Oroszország és a NATO közötti háború "a sebesültek és betegek hatalmas áramlását" idézheti elő a harci területekről, ezért a tárca együttműködik az egészségügyi minisztériummal és több gondozási szervezettel, köztük a holland kórházak szövetségével (NVZ).

"Alaposan felkészülünk arra, hogy Hollandia bármilyen orvosi igényt kezelni tudjon" - közölte a védelmi minisztérium szóvivője. A felkészülésben részt vesz az Utrechti Egyetemi Kórház vészhelyzeti részlege is.

Az NVZ szóvivője hangsúlyozta, a kórházak rendszeresen gyakorolnak, hogy felkészüljenek a válsághelyzetekre, ugyanakkor további forrásokra lesz szükség.

A holland hadsereg közlése szerint biztosítani fogják a megfelelő létszámot, felszerelést és szállítókapacitást a sebesült katonák gyors evakuálásához és ellátásához. Emellett növelik a készleteket, és a holland nemzeti vérellátó szolgálattal együttműködve gondoskodnak a vér- és plazmatartalékok fenntartásáról a tábori kórházak számára.

"A sebesültek száma a konfliktus intenzitásától és időtartamától függhet" - mondta a minisztérium szóvivője, hozzátéve: céljuk, hogy gyorsan és hatékonyan reagáljanak bármilyen nagyságú beáramlásra, figyelembe véve a német és francia szövetségesek hasonló előkészületeit.

A katonai egészségügyi szervezet is bővül: "A további beruházások teljes mértékben helyreállítják és megerősítik az orvosi ellátási láncot" - tette hozzá. Korábbi jelentések szerint

Franciaország és Németország szintén növeli egészségügyi kapacitásait a fokozódó háborús aggodalmak miatt.

A védelmi szóvivő közlése szerint az új kapacitások egy részét tartalékosok biztosítják, akik kiegészítő katonai kiképzésben részesülnek, és készen állnak bevetésre válsághelyzet esetén. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a hadsereg kihasználja a meglévő szakértelmet anélkül, hogy további nyomást helyezne a munkaerőpiacra.

A minisztérium azt is jelezte, hogy egyes katonai egészségügyi dolgozókat civil kórházakban fognak elhelyezni annak érdekében, hogy a hétköznapi egészségügyi ellátás háborús helyzetben se omoljon össze. "Még egy fegyveres konfliktus idején is biztosítani kell, hogy az egészségügyi ellátás a civil lakosság számára a lehető legelérhetőbb maradjon" - hangsúlyozta a szóvivő.

Kezdőlap    Külföld    Háborúra készül a holland hadsereg és egészségügyi rendszer

hadsereg

hollandia

egészségügy

felkészülés

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komplett negyed lesz a Diákváros, három év múlva indulhat a beköltözés

Komplett negyed lesz a Diákváros, három év múlva indulhat a beköltözés
A jelenlegi elképzelések szerint három év múlva már beköltözhetnek az első hallgatók a Diákvárosba, amely az eredetileg tervezett helyszínen, az atlétikai stadion közelében épülhet meg – közölte Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának szóvivője elmondta: 15-20 ezer kollégiumi férőhely nagy segítség lenne a felsőoktatásnak, ráadásul a diákok számára az egyik legfontosabb szociális hátteret a kollégiumi légkör adja.
 

Drasztikus ötlettel állt elő a főváros

Hollandia megtelt: millióknak nincs hová hazamenniük

Hollandia megtelt: millióknak nincs hová hazamenniük

Egy ország, amely megnyerte a harcot a tenger ellen, most a saját szabályai miatt fullad meg. Hollandia lakáspiaca paradox módon nem a pénz, hanem a túl sok jó szándék miatt omlik össze. Az új bérleti plafonok elvileg a bérlőket védik, valójában viszont elriasztják az építtetőket. A következmény félmillió hiányzó lakás és egy generáció, amelynek nincs hová hazamennie.
VIDEÓ
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.31. péntek, 18:00
Hegedűs Katalin
egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A tech cégek húzzák Amerikát, új csúcson zárt az OTP!

A tech cégek húzzák Amerikát, új csúcson zárt az OTP!

A tegnapi rossz amerikai hangulat nem ragadt át az ázsiai piacokra, a japán részvények vezették az ázsiai emelkedést pénteken, miután a befektetők értékelték Washington és Peking közötti megállapodásokat. A felek egyfajta kereskedelmi megállapodásra jutottak a csütörtöki, Dél-Koreában tartott találkozón, enyhítve ezzel a ritkaföldfémek körüli vitát. Pénteken Európában vegyesek a mozgások, a régiónk piacai inkább emelkednek. Közben a magyar tőzsdén új csúcsra ment az OTP. Az USA-ban mára megérkezett a fordulat, részben az Apple és az Amazon erős negyedéves jelentésének köszönhetően, de a részvényfelaprózást követően szép pluszban van a Netflix árfolyama is. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon

Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon

A nyári klímaszezon után is kulcsfontosságú a berendezések karbantartása, mivel az elhanyagolt készülékek légúti betegségek forrásai lehetnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
No plans to remove Andrew from line of succession after losing royal titles, government says

No plans to remove Andrew from line of succession after losing royal titles, government says

Andrew remains eighth in line to the throne and it would take an act of Parliament to formally remove him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 31. 17:23
Szárnyasrakéták üzemeire csaptak le
2025. október 31. 16:00
Halottak napjára terveztek terrortámadást
×
×
×
×