ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.77
usd:
336.39
bux:
107319.91
2025. október 31. péntek Farkas
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy házaspár várja az orosz-ukrán háború elől menekülő hozzátartozóit a magyar-ukrán határátkelőhelyen, Lónyán 2022. március 2-án.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Áttörték a határt Lónyánál

Infostart

Autóval áttörte a sorompót az ukrán–magyar határ nagypaládi átkelőjénél egy 38 éves, beregszászi ügyvéd, hogy Magyarországra meneküljön. Az esetről Vitalij Glagola ukrán újságíró számolt be a Telegramon, melyet a magyar rendőrség is kommentált.

Az incidens október 30-án este történt a kárpátaljai oldalon fekvő Nagypalád (Ukrajna) és Lónya (Magyarország) közötti, kizárólag nappali órákban működő határátkelőn. Pukánics Eduárd beregszászi ügyvéd Toyotájával áttörte a sorompót és áthajtott Magyarországra - írja a telex.hu.

Az ukrán újságíró információi szerint a menekülő jármű elsodort egy határőrt, akit kórházba szállítottak, de súlyos sérülést nem szenvedett. Glagola hozzátette, hogy a férfit június végén besorozták az ukrán hadseregbe.

Pukánics Eduárd a 444.hu hírportálnak megerősítette, hogy valóban ő látható a felvételen, de tagadta, hogy bárki megsérült volna az esemény során. A férfi jelenleg Magyarországon tartózkodik, de az átkelés körülményeiről és indokairól további részletek nem derültek ki.

A magyar rendőrség péntek délután közleményt adott ki a lapnak, amelyben tisztázta, hogy a határáttörés nem Magyarország területén történt. A hatóság közölte továbbá, hogy "Magyarország ukrán viszonylatú közúti határátkelőhelyeinek mindegyikén jogszerű beléptetések történtek az ott jelentkezők vonatkozásban."

Kezdőlap    Külföld    Áttörték a határt Lónyánál

ukrajna

határ

beregszász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Az orosz fővárostól 370 kilométerre délnyugatra fekvő Orjol városát ukrán dróntámadás érte múlt éjszaka: légvédelmi riasztást adtak ki, a lehetséges rakétatámadásra figyelmeztetett lakosok pedig hangos robbanásokról számoltak be. Andrej Klicskov, az oroszországi Orjoli terület kormányzója később megerősítette: egy erőmű vezetéke vált támadás célpontjává - írja az RBC-Ukraine. Tegnap az orosz ellenőrzés alatt lévő, ukrajnai Luhanszk megyében is tűz tört ki egy hőerőműben, amely áramkimaradást okozott a régióban. A megszállt terület orosz vezetője hivatalosan "balesettel" indokolta a szolgáltatáshiányt a Kyiv Independent szerint. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön közben leszögezni vélte: nem vonatkoznak a nukleáris fegyverkísérletek korlátozásai a Burevesztnyik atommeghajtású manőverező repülőgép tesztelésére, feltehetőleg mivel nem atomtöltettel kísérleteztek vele. Peszkov arra reagált, hogy Donald Trump bejelentette: újraindítja az amerikai nukleáris fegyverkísérleteket, mert, mint mondta, más országok is így tesznek. Azt viszont nem tudni, pontosan milyen teszteket rendelt el az amerikai elnök. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, mi lesz a Epstein-bortányba keveredett András herceg és volt feleségének, Sarah-nak a sorsa

Kiderült, mi lesz a Epstein-bortányba keveredett András herceg és volt feleségének, Sarah-nak a sorsa

András a norfolki Sandringham birtokra költözik, bár a pontos lakhelyét nem hozták nyilvánosságra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
No plans to remove Andrew from line of succession after losing royal titles, government says

No plans to remove Andrew from line of succession after losing royal titles, government says

Andrew remains eighth in line to the throne and it would take an act of Parliament to formally remove him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 31. 20:10
Ettől a dühös menettől retteghetnek Szerbiában
2025. október 31. 19:20
Bombariadó miatt leállt a vasúti forgalom Szerbiában
×
×
×
×