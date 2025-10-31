Áttörték a határt Lónyánál

Az incidens október 30-án este történt a kárpátaljai oldalon fekvő Nagypalád (Ukrajna) és Lónya (Magyarország) közötti, kizárólag nappali órákban működő határátkelőn. Pukánics Eduárd beregszászi ügyvéd Toyotájával áttörte a sorompót és áthajtott Magyarországra - írja a telex.hu.

Az ukrán újságíró információi szerint a menekülő jármű elsodort egy határőrt, akit kórházba szállítottak, de súlyos sérülést nem szenvedett. Glagola hozzátette, hogy a férfit június végén besorozták az ukrán hadseregbe.

Pukánics Eduárd a 444.hu hírportálnak megerősítette, hogy valóban ő látható a felvételen, de tagadta, hogy bárki megsérült volna az esemény során. A férfi jelenleg Magyarországon tartózkodik, de az átkelés körülményeiről és indokairól további részletek nem derültek ki.

A magyar rendőrség péntek délután közleményt adott ki a lapnak, amelyben tisztázta, hogy a határáttörés nem Magyarország területén történt. A hatóság közölte továbbá, hogy "Magyarország ukrán viszonylatú közúti határátkelőhelyeinek mindegyikén jogszerű beléptetések történtek az ott jelentkezők vonatkozásban."