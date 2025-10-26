ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 26. vasárnap
Tervezett híd Szicília és Olaszország között
Nyitókép: Sky News / YouTube

Tényleg "nem marad sziget" Szicília - videó

Infostart / MTI

3,3 kilométeres függőhíd épül a szárazföld felé.

A Webuild olasz építőipari vállalat megkezdte a munkaerő-toborzást a világ leghosszabb függőhídjának építéséhez, amely Szicíliát fogja összekötni a szárazfölddel. A munkálatok még ebben az évben megkezdődnek.

A Webuild vezette Eurolink konzorcium által kivitelezendő infrastrukturális projekt egy 3,3 kilométer hosszú függőhíd, 40 kilométernyi közúti és vasúti összeköttetés, három új vasútállomás, valamint egy üzleti központ építését foglalja magában.

"Olyan szakemberekből álló csapatot szeretnénk felállítani, akik készek részt venni egy Dél-Olaszország - és az egész ország - arculatát megváltoztató projektben" - írja a Webuild sajtóközleménye.

A projekt lehetőséget teremt egy viszonylag fejletlen régió gazdaságának fellendítésére, különösen a munkahelyteremtés révén. Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya szigorú intézkedéseket jelentett be a szervezett bűnözés lehetséges beszivárgása ellen. A Szicíliában és Calabria tartományban egyaránt aktív Cosa Nostra és 'ndrangheta bűnszövetkezetek a múltban gyakran megszerezték maguknak a nagy középítési projekteket.

A projekt ellen tiltakozó polgári kezdeményezések a régió ökológiai értékét és a szeizmikus kockázatot emelik ki, ami miatt a terület szerintük nem alkalmas ilyen infrastruktúra építésére.

A kivitelezés befejezését 2032-re tervezik. Több mint 440 telket kell kisajátítani a szicíliai oldalon és a szárazföldi Calabria régióban, hogy helyet teremtsenek a hídnak és a hozzá tartozó közúti és vasúti összeköttetéseknek. A környezetvédők remélik, hogy peres úton meg tudják állítani a projektet.

Külföld

