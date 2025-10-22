ARÉNA - PODCASTOK
Drónnal készített felvétel az izraeli szárazföldi és légi hadjáratokban lerombolt épületek romjairól Gázában 2025. október 15-én.
Nyitókép: MTI/AP

Újabb két túsz holttestét azonosították Izraelben

Infostart / MTI

Az izraeli orvosszakértői intézet szerdán hivatalosan is megerősítette két halott túsz személyazonosságát, Tamir Ádár és Árje Zalmanovic holttestét előző este adta át a Hamász iszlamista terrorszervezet.

A 38 éves Ádárt a terroristák Izrael ellen 2023. október 7-én elkövetett támadása során ölték meg, Zalmanovic pedig az izraeli hadsereg tudomása szerint egy hónappal a támadás után, a dzsihadisták fogságában halt meg, 85 évesen; mindketten a Gázai övezethez közeli Nir Óz kibucban éltek, ahol Ádár a kibuc biztonsági szolgálatának tagja volt - olvasható a jelentésben.

Ádár nagymamáját, Jaffát a dzsihadisták elhurcolták, azonban őt 48 nappal a támadás után – fogolycsere keretében – elengedték.

A Hamász kedd este jelentette be a két holttest átadását, ugyanakkor több időt kért, hogy a további holttesteket is visszaadhassa, hangsúlyozva, hogy még sok emberi maradvány található a romok alatt, amelyek eltakarításához időre van szüksége.

A szervezet főtárgyalója, Hálil al-Hajja hangsúlyozta, hogy a Hamász továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás mellett.

„Nagy nehézségekbe ütközünk a holttestek kiemelésében, de elszántak vagyunk, és keményen dolgozunk, hogy ezt elérjük” – jelentette ki.

A Hamász és Izrael között kötött tűzszünet értelmében a Hamásznak 28 izraeli holttestét kell átadnia. Izrael mind ez idáig 15 túsz földi maradványait kapta vissza.

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük
Az amerikai elnök múlt csütörtökön telefonon egyeztetett orosz kollégájával, és közölte, hogy Budapesten személyesen is találkoznak, aminek már az előkészületei is megkezdődtek. Donald Trump kedden azt ígérte, hogy két napon belül döntés születik a találkozót illetően, miközben egy fehér házi tisztviselő arról számolt be, hogy az amerikai elnök nem tervez találkozni a közeljövőben Vlagyimir Putyinnal.
 

Szijjártó Péter: nem Magyarország van elszigetelve, hanem az unió

Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

Megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

Budapest miért lenne más, mint Alaszka – vetette fel a volt kijevi amerikai nagykövet

Eldurvuló belpolitikai vita Ukrajnában: részleges fegyverexport indulhat háború idején

Eldurvuló belpolitikai vita Ukrajnában: részleges fegyverexport indulhat háború idején

Az elnök jóváhagyásával az ukrán állam a jövőben engedélyezheti azoknak a fegyvereknek a külföldi értékesítését, amelyekből több áll rendelkezésre, mint amennyire a fronton szükség van. Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban azt mondta, az ukrán hadiiparban krónikus alulfoglalkoztatottság tapasztalható, ezért a szektorban dolgozók egyre elégedetlenebbek, az export teljes megnyitását követelik, a társadalom viszont ezt nehezen fogadná el, hiszen az ország hadban áll az oroszokkal.
VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Miközben Trump békíteni próbál, az orosz hadsereg szabályosan szétbombázta Ukrajnát

Miközben Trump békíteni próbál, az orosz hadsereg szabályosan szétbombázta Ukrajnát

Masszív orosz támadás érte Ukrajnát az éjjel: majdnem az összes nagyváros körül drónok, rakéták és szárnyasbombák csapódtak be, országszerte áramkimaradások vannak.

Busz csapódott egy szolnoki gimnáziumba: rengeteg a sérült, mentőhelikoptert is kellett hívni

Busz csapódott egy szolnoki gimnáziumba: rengeteg a sérült, mentőhelikoptert is kellett hívni

Szolnokon egy busz a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott, öt súlyos sérült van, húszan könnyebben sérültek.

Trump says he did not want 'wasted meeting' after plan for Putin talks shelved

Trump says he did not want 'wasted meeting' after plan for Putin talks shelved

The comments by the US president come after plans to meet his Russian counterpart over the war in Ukraine were put on hold.

