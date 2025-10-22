Újabb két túsz holttestét azonosították Izraelben

A 38 éves Ádárt a terroristák Izrael ellen 2023. október 7-én elkövetett támadása során ölték meg, Zalmanovic pedig az izraeli hadsereg tudomása szerint egy hónappal a támadás után, a dzsihadisták fogságában halt meg, 85 évesen; mindketten a Gázai övezethez közeli Nir Óz kibucban éltek, ahol Ádár a kibuc biztonsági szolgálatának tagja volt - olvasható a jelentésben.

Ádár nagymamáját, Jaffát a dzsihadisták elhurcolták, azonban őt 48 nappal a támadás után – fogolycsere keretében – elengedték.

A Hamász kedd este jelentette be a két holttest átadását, ugyanakkor több időt kért, hogy a további holttesteket is visszaadhassa, hangsúlyozva, hogy még sok emberi maradvány található a romok alatt, amelyek eltakarításához időre van szüksége.

A szervezet főtárgyalója, Hálil al-Hajja hangsúlyozta, hogy a Hamász továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás mellett.

„Nagy nehézségekbe ütközünk a holttestek kiemelésében, de elszántak vagyunk, és keményen dolgozunk, hogy ezt elérjük” – jelentette ki.

A Hamász és Izrael között kötött tűzszünet értelmében a Hamásznak 28 izraeli holttestét kell átadnia. Izrael mind ez idáig 15 túsz földi maradványait kapta vissza.