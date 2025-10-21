ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Világrekord: döbbenetes méretű halszörny akadt a horogra – kép, videó

Infostart / MTI

Egy rekordméretű, 292 centiméter hosszú harcsát fogtak ki a dél-lengyelországi Rybniki víztárolóból, az ott rendezett horgászversenyen – közölte a Niezalezna.pl lengyel hírportál.

A hétvégén a Rybniki tavon rendezett kétnapos rendezvényen a kéttagú csapatok csónakokból pergetve versenyeztek. A pergetés olyan horgászmódszer, amely során a ragadozó halakat mozgó, mesterséges csalikkal fogják ki.

Az óriásharcsát Krzysztof Pyra és Adrian Gontarz a Polska Akademia Wegkarska nevű, lublini székhelyú horgászklub tagjai fogták ki vasárnap. A harcsa behúzása több mint másfél óráig tartott. „Amikor végre megláttuk, nem hittünk a szemünknek, egy nagy, hatalmas hal volt, óriási fejjel, egy igazi szörnyeteg” mondta el Krzysztof Pyra a sport.pl szakportálnak.

Hozzátette: amikor a halat megmérték, kiderült, hogy 292 centiméter hosszú. „Ez nemcsak új lengyel rekord, hanem világrekord is” – utalt Pyra arra, hogy eddig a leghosszabb, 285 centiméter hosszú harcsát az olaszországi Pó-folyóból fogták ki 2023-ban.

A Rybniki tóparton végzett mérések után az óriásharcsát visszaengedték a vízbe.

A Rybniki víztároló népszerű helynek számít a lengyelországi horgászok körében. A tóban nagyméretű halak, köztük harcsák és pontyok élnek. Ezt azzal magyarázzák, hogy a tó vizét a rybniki szénerőmű hűtésére használják, emiatt a természetesnél magasabb annak hőmérséklete.

