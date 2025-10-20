Irán újabb fenyegető lépést tett

"A megállapodás semmis" - húzta alá Ali Laridzsáni, amikor Teheránban találkozott iraki hivatali kollégájával. "Persze, ha az ügynökségnek van javaslata, azt megvizsgáljuk a testületben" - fűzte hozzá.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter már szeptember végén jelezte, hogy a teheráni vezetés felmondja a megállapodást, amely lehetővé tette a NAÜ ellenőreinek, hogy ismét iráni nukleáris létesítményekbe látogassanak, amennyiben a nyugati államok visszaállítják az Iránra kirótt szankciókat.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) szeptember 19-én engedélyezte az úgynevezett snapback mechanizmust.

Ez olyan jogi eljárás, amely lehetővé teszi, hogy visszaállítsák az ENSZ által korábban elrendelt büntetőintézkedéseket, ha az érintett fel megszegi kötelezettségeit.