2025. október 20. hétfő Vendel
Radioactive warning symbol and nuclear warheads standing on map of Iran with national flag.
Nyitókép: Getty Images / adventtr

Irán újabb fenyegető lépést tett

Infostart / MTI

Semmis Iránnak a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) szeptemberben megkötött megállapodása - közölte az Iszlám Köztársaság Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának vezetője az állami média jelentése szerint.

"A megállapodás semmis" - húzta alá Ali Laridzsáni, amikor Teheránban találkozott iraki hivatali kollégájával. "Persze, ha az ügynökségnek van javaslata, azt megvizsgáljuk a testületben" - fűzte hozzá.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter már szeptember végén jelezte, hogy a teheráni vezetés felmondja a megállapodást, amely lehetővé tette a NAÜ ellenőreinek, hogy ismét iráni nukleáris létesítményekbe látogassanak, amennyiben a nyugati államok visszaállítják az Iránra kirótt szankciókat.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) szeptember 19-én engedélyezte az úgynevezett snapback mechanizmust.

Ez olyan jogi eljárás, amely lehetővé teszi, hogy visszaállítsák az ENSZ által korábban elrendelt büntetőintézkedéseket, ha az érintett fel megszegi kötelezettségeit.

Külföld    Irán újabb fenyegető lépést tett

irán

nemzetközi atomenergia-ügynökség

atomprogram

