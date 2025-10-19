ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 19. vasárnap Nándor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tufan Erhürman, az ellenzéki Török Köztársasági Párt (CTP) vezetõje és jelöltje a feleségével, Nilen Bektas Erhürmannal szavaz az önhatalmúlag kikiáltott Észak-ciprusi Török Köztársaság elnökválasztásán Nicosiában 2025. október 19-én.
Nyitókép: Nedim Enginsoy

Kis lépés Ciprus újraegyesítése felé

Infostart / MTI

Az ellenzéki Tufan Erhürman győzött az egyedül Törökország által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaságban vasárnap tartott elnökválasztáson.

A Legfőbb Választási Tanács - teljes feldolgozottságot tükröző - közlése szerint Tufan Erhürman már az első fordulóban győzelmet aratott a voksok 62,76 százalékával. A hivatalban lévő elnök, Ersin Tatar a voksok 35,85 százalékát szerezte meg.

A hivatalban lévő elnök, a 65 éves Ersin Tatar Ciprus végleges megosztásának támogatója és az Észak-ciprusi Török Köztársaság nemzetközi elismerését szorgalmazza, hogy még szorosabban igazodjon Törökországhoz politikai, gazdasági és társadalmi értelemben is.

Az 55 éves Tufan Erhürman ugyanakkor egy úgynevezett kétzónás szövetségi állam létrehozásáról szóló tárgyalások újrafelvételét szorgalmazza a sziget görög lakóival.

Ciprus északi részére 1974-ben bevonult a török hadsereg, miután ciprusi görög puccsisták athéni támogatással átvették a hatalmat Nicosiában, és egyesíteni akarták a szigetet Görögországgal. A sziget északi részén 1983-ban létrejött a csak Ankara által elismert "Észak-ciprusi Török Köztársaság". Az újraegyesítésről folytatott tárgyalások azóta is újra és újra kudarcba fulladnak.

Kezdőlap    Külföld    Kis lépés Ciprus újraegyesítése felé

ciprus

törökország

választás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Bank of England kormányzója kimondta: ez a Brexit valódi ára a brit gazdaságnak

A Bank of England kormányzója kimondta: ez a Brexit valódi ára a brit gazdaságnak

A Bank of England kormányzója szerint a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) a belátható jövőben negatív hatása lesz a brit gazdaság növekedésére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megint győzött Verstappen: egyre fenyegeti a McLareneket, nincs még lefutva a vb-cím?

Megint győzött Verstappen: egyre fenyegeti a McLareneket, nincs még lefutva a vb-cím?

Verstappen győzelmét egy pillanatig sem veszélyeztette semmi, és egyre jobban mászik vissza a két McLarenes nyakára az összetettben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it will return to ceasefire hours after carrying out strikes on Gaza

Israel says it will return to ceasefire hours after carrying out strikes on Gaza

Hamas and Israel accuse each other of violating the peace deal, while hospital sources in Gaza say 44 people have been killed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 19. 21:24
A köztársasági elnök Bulgáriába látogatott
2025. október 19. 21:12
Fokozódik a feszültség Németország és Georgia között
×
×
×
×