Kis lépés Ciprus újraegyesítése felé

A Legfőbb Választási Tanács - teljes feldolgozottságot tükröző - közlése szerint Tufan Erhürman már az első fordulóban győzelmet aratott a voksok 62,76 százalékával. A hivatalban lévő elnök, Ersin Tatar a voksok 35,85 százalékát szerezte meg.

A hivatalban lévő elnök, a 65 éves Ersin Tatar Ciprus végleges megosztásának támogatója és az Észak-ciprusi Török Köztársaság nemzetközi elismerését szorgalmazza, hogy még szorosabban igazodjon Törökországhoz politikai, gazdasági és társadalmi értelemben is.

Az 55 éves Tufan Erhürman ugyanakkor egy úgynevezett kétzónás szövetségi állam létrehozásáról szóló tárgyalások újrafelvételét szorgalmazza a sziget görög lakóival.

Ciprus északi részére 1974-ben bevonult a török hadsereg, miután ciprusi görög puccsisták athéni támogatással átvették a hatalmat Nicosiában, és egyesíteni akarták a szigetet Görögországgal. A sziget északi részén 1983-ban létrejött a csak Ankara által elismert "Észak-ciprusi Török Köztársaság". Az újraegyesítésről folytatott tárgyalások azóta is újra és újra kudarcba fulladnak.