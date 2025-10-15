ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 15. szerda
Nyitókép: Unsplash.com

Börtönbotrány: büntetését töltő hacker manipulálta a rabok adatait

Infostart / MTI

Feltörte a romániai büntetés-végrehajtó intézetek igazgatóságának (ANP) adatbázisát egy börtönbüntetését töltő hacker, majd jogosulatlan hozzáférését arra használta, hogy csökkentse a még letöltendő napokat, és illegális kedvezményeket osztogasson magának és rabtársainak – közölte szerdán az Antena 3 és a Digi 24 hírtelevízió.

A médiában most megszellőztetett esetet a börtönőrök szakszervezete szerint három hete, a zsilvásárhelyi (Targu Jiu) börtön egy gazdasági osztályán dolgozó rendőrnő leplezte le, akinek feltűnt, hogy a rabok bankszámláin lévő összegek nem csökkennek, pedig folyamatosan költekeznek.

Kihallgatásuk során kiderült, hogy ezt egy „jótevőjük” tette lehetővé, aki nemcsak vég nélküli hitelkerettel jutalmazta őket, hanem a munkával töltött napok számának meghamisítása révén a még letöltendő napjaik számát is csökkentette, sőt, soron kívüli intim látogatásokat is engedélyezett magának és társainak.

Az Antena 3 úgy tudja, hogy az informatikai bűncselekmények miatt elítélt hacker a dési börtönkórházban egy ott dolgozó rendőr jogosultságát ellopva fért hozzá az ANP hálózatához, majd Zsilvásárhelyre visszatérve a fogvatartottak rendelkezésére bocsátott – hátralévő büntetésük, munkanapjaik és elnyert jutalmaik ellenőrzését szolgáló, egy billentyűzetből és egy képernyőből álló – terminálon módosításokat végzett az adatbázisban.

Radu Marinescu igazságügyi miniszter a Digi 24 tévének nyilatkozva azt mondta: az ANP-nél belső ellenőrzés és ismeretlen tettes elleni bűnvádi eljárás indult, miután normális körülmények között a büntetésüket töltő elítélteknek nincs hozzáférésük az ANP informatikai rendszeréhez.

