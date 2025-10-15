ARÉNA - PODCASTOK
A havas Tátra-hegység fenyőerdővel.
Nyitókép: Unsplash

A halálba szelfizte magát egy nő a Tátrában

Infostart

Rossz irányba indult el a nő önmaga fotózása közben, figyelmetlensége az életébe került. Ráadásul barátja az egészet végignézte.

Életét vesztette egy fiatal nő a Magas-Tátrában, miután szelfi készítése közben lezuhant a magasból – írja a parameter.sk.

Peter Diča, a tátrai hegyi mentőszolgálat parancsnoka a TV Novinyval közölte, hogy a fiatal nő szelfit akart készíteni magáról, de miközben tett néhány lépést hátrafelé, elvesztette egyensúlyát és a 300 méteres szakadékba zuhant. A balesetnek a nő barátja is szemtanúja volt.

Mint írják, az elhunyt nagyon szeretett túrázni a hegyekben, miközben előszeretettel készített magáról képeket közösségi oldalára. A tragikus eset a Kis-Viszóka-csúcsnál (Východná Vysoká) történt.

