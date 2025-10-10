ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.5
usd:
337.73
bux:
101552.74
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetője és kancellárjelöltje (k) a kancellárrá választásáról tartott szavazás után a német parlamenti alsóház, a Bundestag ülésén Berlinben 2025. május 6-án. A 630 tagú Bundestag titkos szavazásán nem választották kancellárrá Merzet, aki a 621 leadott szavazatból 310 támogató voksot kapott. A megválasztásához a törvényhozók abszolút többségének támogatása, vagyis 316 voks kellett volna.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Újabb szigorítás: vége a „turbó honosításnak” Németországban

Infostart

Ismét a menekültpolitikáról tárgyal a német parlament. Az egyik fő napirendi pont a menekültek honosításának szigorítása.

Nyolc év, öt év, sőt kivételes esetekben három év. Így változott a menekültek tényleges befogadásának, más szóval honosításának ideje, azaz a német állampolgárság, illetve útlevél megszerzésének lehetősége. Az addigi nyolcról öt, illetve három évre történő "lefaragást 2024-ben még az előző, Olaf Scholz szociáldemokrata kancellár által vezetett, az SPD-ből, a Zöldek Pártjából és a liberális FDP-ből álló hárompárti koalíció fogadtatta el.

A legrövidebb idő, a „turbó honosítás” három év volt.

Ez egyfajta jutalmazást jelentett a rendkívüli beilleszkedési készségért, a stabil, akár önkéntes munkavállalásért és nem utolsó sorban a német nyelv elsajátítása érdekében tett erőfeszítésekért.

A Friedrich Merz kereszténydemokrata kancellár vezette, a CDU/CSU-ból és az SPD-ből álló kormánykoalíció május első hetében történt hivatalba lépése óta több intézkedést hozott a menekültpolitika szigorítására. Ennek jegyében első lépésként a határellenőrzések szigorításával az illegális migrációnak hirdetett harcot, amit a kitoloncolások szigorítása követett.

A tervezett következő, ha a Bundestag ehhez áldását adja, a mindössze három év után adható „turbó honosítás” eltörlése lenne. A koalícióban kisebbségben lévő SPD – múlt évi kezdeményező szerepe ellenére – támogatta ezt ami előfeltétele volt annak, hogy a tervezet egyáltalán a parlament elé kerüljön. A javaslat fő szószólója a kisebbik keresztény pártot, a CSU-t képviselő belügyminiszter, Alexander Dobrindt volt, aki nyilatkozatában a turbó honosítást eleve elhibázott lépésnek nevezte.

Január óta több mint 27 ezer ember kapott német állampolgárságot,

de különböző médiumok kutatásai szerint a „turbó honosítások” eddig ennek csak kis részét tették ki.

A gyorsított honosítás visszavonása nem változtat azon, hogy a német útlevél megszerzéséhez szükséges ötéves határidő érvényben marad, mint ahogy továbbra fennmarad a kettős állampolgárság lehetősége is.

Az ellenzéki Zöldek és a Baloldal Pártja bírálta a gyorsított honosítás letörlésének tervét. A Zöldek elnöke szerint ez rossz jelzés olyan időszakban, amikor – mint fogalmazott – „minden erőre” szükség van. ćA tavalyi reform modernebbé, nyitottabbá és igazságosabbá tette az országot” – érvelt a zöldpárti politikus.

Az ellenzék vezető ereje, egyben a CDU/CSU után a Bundestag második legerősebb pártja, az AfD egyelőre nem foglalt állást a tervezettel kapcsolatban. A radikális jobboldali párt, amely a felmérések szerint az elmúlt hetekben a népszerűségi lista első helyére került, a menekültpolitika szigorításának hosszú ideje legfőbb képviselője.

A kétnapos parlamenti ülés napirendjén szerepel még a közös európai menekültügyi rendszer (GEAS) reformja is. A tervezet egységes menekültügyi eljárásokat irányoz elő az EU külső határain azzal a céllal, hogy közvetlenül onnan lehessen kitoloncolni menekülteket. Az érintetteket biztonságos országokba kellene visszaküldeni, és lehetőség szerint ott kell lefolytatni a menekültügyi eljárást. Németország alapvetően támogatja a reformtervezetben foglaltakat. Alexander Dobrindt belügyminiszter azonban erőteljesebb szigorítást sürget, erre vonatkozóan törvényjavaslatot terjesztett elő. A Bundestag erről csütörtökön szavaz. A tagállamok korábban úgy foglaltak állás, hogy a reformnak legkésőbb 2026 júniusáig élete kell lépnie.

Kezdőlap    Külföld    Újabb szigorítás: vége a „turbó honosításnak” Németországban

németország

menekültek

szigorítás

bundestag

honosítás

alexander dobrindt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy megállapodás - Íme az azonnali gázai lépések

Nagy megállapodás - Íme az azonnali gázai lépések

Izraeli idő szerint péntek délig visszavonul a tűzszüneti megállapodás első szakaszának megállapodása szerinti új vonalakra az izraeli hadsereg a Gázai övezetben - közölte a hadsereg.
 

Véget ér a gázai háború, döntött az izraeli kormány

Magyar túsz szabadulását készítik elő Gázában

Donald Trump: hétfő vagy kedd az öröm napja lesz

Így lesz Izrael és a Hamász is győztes – Szalai Máté az új alkuról

Orbán Viktor: Krasznahorkai László szerzett néhány évtizedet a magyar nemzet számára

Orbán Viktor: Krasznahorkai László szerzett néhány évtizedet a magyar nemzet számára

 

Tarr Béla: Krasznahorkai Nobelje az összes kitüntetés megérdemelt koronája

Tekintélyes összeg is jár a Nobel-díj mellé

Megszólalt Krasznahorkai László: azért írtam, hogy kijavítsam az előző írásom hibáit

„Föld fölötti lebegés van” – Krasznahorkai László Nobel-díjáról a szerkesztője

Az apokalipszis magyar mestere - Krasznahorkai László Nobel-díja

"Eljön az idő, amikor a mesterséges intelligencia megírja a következő Krasznahorkai-regényt"

VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Stiglitz: a demokrácia leépítése világszerte egyre gyorsabb ütemben zajlik

Stiglitz: a demokrácia leépítése világszerte egyre gyorsabb ütemben zajlik

Az olyan autoriter vezetők, mint Donald Trump amerikai elnök felemelkedése azt mutatja, hogy túl sokan vettük természetesnek a demokráciát és az általa teremtett jólétet. Most a demokratikus országok egyre növekvő mozgalma fog össze, hogy gátat szabjon a Trump által képviselt veszélyes tendenciának.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megvan a hosszú élet titka? Nem hiszed el, hol találták meg a tudósok a megoldást

Megvan a hosszú élet titka? Nem hiszed el, hol találták meg a tudósok a megoldást

Egy új tanulmány szerint a csupasz vakondpatkányok különleges DNS-javító mechanizmusa magyarázatot adhat rendkívüli élettartamukra

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians begin returning to Gaza's north as Israel says ceasefire now in effect

Palestinians begin returning to Gaza's north as Israel says ceasefire now in effect

Hamas now has 72 hours to release the hostages under the terms of the agreement approved by Israel overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 14:14
Washington kétszáz fős nemzetközi békefenntartó csapatot küld Gázába
2025. október 10. 12:26
RMDSZ-kongresszus - Román kormányfő: az RMDSZ híd Magyarország és Románia között
×
×
×
×