Ukrán drón miatt lőtték le az oroszok az azeri utasszállítót - közölte az orosz elnök

Az Azerbaijan Airlines Embraer 190 típusú utasszállító repülőgépe - amely Baku és Groznij között közlekedett - december 25-én zuhant le a kazahsztáni Aktau városa közelében. A fedélzeten 67-en tartózkodtak, közülük 38-an életüket vesztették.

"A második ok az orosz légvédelmi rendszer műszaki hibáiban rejlik. A kilőtt két rakéta nem találta el közvetlenül a repülőgépet. Ha ez megtörtént volna, a gép a helyszínen lezuhant volna. Ehelyett felrobbant, talán rakéta-önmegsemmisítés történt néhány méterre" - mondta a Közép-Ázsia-Oroszország csúcstalálkozóra érkezett orosz elnök, akinek beszédét a televízióban is közvetítették. Szavai szerint a gépet valószínűleg törmelék érte, nem a rakéta romboló elemei. Ezt jelzi például, hogy a pilóta az incidenst madárrajjal való ütközésnek vélte.

Putyin kiemelte, hogy a katasztrófa okai világossá váltak az esemény alapos elemzése után, beleértve a repülőgép feketedobozainak adatait is.

"Oroszország jogi értékelést ad majd minden felelős tisztségviselő tevékenységéről" - tette hozzá. Ígérete szerint Oroszország kész kártérítést is fizetni az érintetteknek. Az orosz elnök mindkét ország kötelességének nevezte, hogy objektíven értékeljék és bejelentsék a repülőgép-katasztrófa valódi okait. Hangsúlyozta, hogy a helyzet végleges tisztázásához időre van szükség. Putyin elmondta, hogy őt is csak a napokban tájékoztatták az AZAL-gép katasztrófájának okairól.

Aliyev megköszönte Putyinnak a részletes tájékoztatást, valamint azt, hogy az orosz vezető személyesen ellenőrzi a katasztrófa okainak feltárását. Kiemelte, hogy Moszkva és Baku kapcsolatban áll a vizsgálat ügyében.