ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.36
usd:
336.93
bux:
101811.05
2025. október 8. szerda Koppány
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
orosz útlevelek
Nyitókép: pixabay

Több uniós ország is korlátozná az orosz diplomaták európai mozgását

Infostart

A feltételezések szerint Moszkva képviselői egyre gyakrabban köthetők szabotázsakciókhoz és hírszerző műveletekhez. Az intézkedés elfogadásáról csütörtökön tárgyalnak a tagországok képviselői.

A brit Financial Times számolt be arról, hogy az Európai Unió kénytelen volt óvintézkedéseket bevezetni, mert az egyes tagállamok területén mind gyakrabban fordulnak elő gyújtogatások, kibertámadások, az infrastruktúra elleni szabotázsakciók és gyanús drónok berepülései. Az európai hírszerző szolgálatok az orosz nagykövetségek munkatársait gyanúsítják azzal, hogy a diplomáciai mentességük mögé bújva szervezik és irányítják ezeket a provokációkat.

Az új szabályozás értelmében az EU fővárosaiba akkreditált orosz diplomatáknak értesíteniük kell a többi tagállamot, mielőtt átlépnék a nemzeti határokat. A Cseh Köztársaság által kezdeményezett korlátozások célja, hogy megakadályozza az oroszok ellenőrizhetetlen mozgását a schengeni övezeten belül. Prága már 2023 májusa óta szorgalmaz egy ilyen szabályozást, és ennek megfelelően több orosz diplomata beutazását is megtiltotta. Ján Lipavsky leköszönő külügyminiszter pedig bejelentette, hogy a jövőben korlátozzák azoknak beutazását, akiknek ehhez nem kapták meg a cseh kormány engedélyét.

2024 júniusában a Reuters hírügynökség azt jelentette, hogy Dánia, Észtország, Lettország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország és Románia csatlakozott a cseh felhíváshoz, és közös levélben kérte az EU támogatását Josep Borrelltől, az akkori külügyi biztostól.

Moszkva természetesen visszautasította az unióból érkező vádakat, és megtorlást helyezett kilátásba. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte: „Sajnos az európaiak mindent megtesznek annak érdekébe, hogy újból falak épüljenek közénk.”

Ugyanakkor a brit újság arra emlékeztet, hogy Csehország álláspontja nagyon is érthető, hiszen 2014-ben itt követték el az EU történetének egyik legsúlyosabb szabotázsát. Egy lőszerraktárban történt több robbanás, amelyek következtében ketten vesztették életüket. A nyomozók utóbb arra a következtetésre jutottak, hogy a merényletet az orosz katonai hírszerző ügynökség (GRU) emberei követhették el.

A csehek által kezdeményezett uniós korlátozás bevezetése egyelőre késedelmet szenved, mert Ausztria megpróbált külön záradékot csatolni a megállapodáshoz. Azt akarja elérni, hogy Brüsszel oldja fel Oleg Gyeripaszka orosz oligarcha vagyonának zárolását. Bécs így szeretné ellensúlyozni a Raiffeisen Bank veszteségeit, amit súlyos pénzbüntetésekkel okoztak a pénzintézetnek a különböző orosz bíróságok.

Az Európai Bizottság szeptember 19-én ismertette Oroszország elleni legutóbbi szankciócsomagját. Ennek középpontjában a bankokkal szembeni szigorító intézkedések, illetve olyan korlátozások állnak, amelyek révén csökkenteni lehet Oroszország olaj- és gázeladásokból származó bevételeit. Moszkva ugyanis jórészt ezekből pénzeli az Ukrajna elleni hadjáratát.

Kezdőlap    Külföld    Több uniós ország is korlátozná az orosz diplomaták európai mozgását

európai unió

hibrid hadviselés

orosz diplomaták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére
Vlagyimir Putyin megvan arról győződve, hogy nyerésben van, és nem kell belemennie semmiféle kompromisszumba – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
 

Szijjártó Péter szerint a lengyel kormányfő mentegeti a vezetékrobbantással gyanúsított ukránt

Több uniós ország is korlátozná az orosz diplomaták európai mozgását

Kövér László: globális háttérhatalmi játszmák veszélyeztetik hazánk függetlenségét

Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

2002-ig visszatekintve idén szeptemberben a második legmagasabb hiányát termelte meg a költségvetés – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium gyorstájékoztatójából. A központi alrendszer 303 milliárd forintos mínusszal zárt a ebben a hónapban, ezzel a teljes éves deficit elérte a 3330 milliárd forintot – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Csiki Gergely.
VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött a német parlament: eltörlik a gyorsított állampolgársági eljárást

Döntött a német parlament: eltörlik a gyorsított állampolgársági eljárást

A német parlament szerdán eltörölte a gyorsított állampolgársági programot. A döntés jól tükrözi Európa legnagyobb gazdaságának számító ország migrációs politikájának gyors változását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, mi derült ki a magyar munkavállalókról, ezt te sem hitted volna el

Elképesztő, mi derült ki a magyar munkavállalókról, ezt te sem hitted volna el

A magyar dolgozók kétharmada hiányolja munkahelyén a mentális egészséget, miközben a munkahelyi stressz és a folyamatos túlterheltség már kollektív népbetegség.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Macron could nominate a new prime minister in next 48 hours, says outgoing French PM

Macron could nominate a new prime minister in next 48 hours, says outgoing French PM

Sébastien Lecornu had been in office for 26 days when he resigned on Monday - he was given 48 hours by President Macron to make a plan for the "stability" of France.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 8. 20:41
Emmanuel Macron megkapaszkodhat az utolsó szalmaszálban
2025. október 8. 19:49
Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére
×
×
×
×