2025. október 4. szombat Ferenc
A Maxar Technologies által közreadott műholdfelvétel égő épületekről a fehérorosz határ közelében fekvő ukrajnai Csernyihiv egyik lakónegyedében 2022. március 16-án. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását Ukrajnában.
Nyitókép: MTI/AP/Maxar Technologies

Szétlőtték az oroszok az ukrán áramellátás egy részét

Infostart / MTI

Egymás energiainfrastruktúráját lövik az oroszok és az ukránok.

Orosz drón- és rakétatámadás érte az éjszaka folyamán Ukrajna északi részén fekvő Csernyihiv megyét, aminek következtében több energetikai létesítmény is megrongálódott - közölte szombaton a helyi áramszolgáltató. Szumi megyében közben vasútállomást ért támadás, sokan megsebesültek – jelentette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en.

A közlés szerint mintegy 50 ezer fogyasztó maradt áram nélkül Csernyihivben, a vállalat erről a Telegramon tájékoztatta a lakosságot. A szakemberek jelenleg is dolgoznak a károk helyreállításán. A munkálatok idején az áramellátást háromórás ütemezésben biztosítják - figyelmeztette a szolgáltató a fogyasztókat.

Dmitro Brizsinszkij, Csernyihiv katonai közigazgatásának vezetője jelezte, hogy a becsapódások a városban több helyen is tüzeket okoztak.

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország 109 drónt és három Iszkander ballisztikus rakétát indított az éjszaka folyamán.

A légvédelem 73 drónt sikeresen megsemmisített, ugyanakkor 21 különböző helyszínen így is történtek becsapódások és károk - közölte a hadsereg.

Szintén dróntámadás érte a Szumi megyében található Sosztka vasútállomást, amiben két személyszállító vonat - egy helyi járat, valamint egy Kijev felé tartó szerelvény - megrongálódott.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en úgy közölte: a vasútállomást ért támadásban legalább 30 ember megsebesült. "A mentőszolgálatok már a helyszínen vannak és megkezdték a segítségnyújtást. A sérültekről szóló adatokat pontosítjuk" - fogalmazott.

Olekszij Kuleba helyreállításért felelős miniszterelnök-helyettes a Telegramon arról számolt be, hogy az áldozatokat kórházba vitték, másokat a mentők kíséretében ideiglenes menedékhelyekre irányítottak. A pályaudvaron továbbra is érvényben van a légiriadó - tette hozzá.

Közben Oroszországban

Közben ukrán dróntámadás után tűz ütött ki Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában, a Szentpétervártól délkeletre fekvő Kirisi városában található létesítményben - közölte szombaton Alekszandr Drozdenko, Leningrád megye kormányzója.

A kormányzó a Telegramon közzétett üzenetében rámutatott: az orosz légvédelem hét drónt lőtt le, a becsapódásokról készült éjszakai felvételek a közösségi médiában is megjelentek. A mostani eset néhány héten belül már a második csapás a létesítmény ellen. Drozdenko hozzátette: a kirisi ipari övezetben keletkezett lángokat később eloltották. A Szentpétervártól 110 kilométerre levő Kirisiben épült olajfinomító a Szurgutnyeftyegaz olaj- és gázipari cég tulajdona; évi kapacitása közel 20 millió tonnára tehető. Voronyezs megyében is keletkeztek károk:

Alekszandr Guszev, a régió kormányzója az X-en arról számolt be, hogy egy ipari épület teteje és ablakai rongálódtak meg. Az orosz hadsereg állítása szerint az éjszaka folyamán 117 ukrán drónt semmisítettek meg.

