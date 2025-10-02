Nem elégedett az ítélettel a nő, aki gyilkos galócával ölte meg három rokonát

Nem fogadja el az életfogytiglani ítéletet, ezért fellebbezni fog Erin Patterson, aki gyilkos galócás étellel ölte meg három hozzátartozóját – írja a Telex a BBC cikke alapján.

Az ítéletet szeptember elején hozta az illetékes ausztráliai bíróság, eszerint Patterson 33 évig biztosan nem kerülhetne szabadlábra.

Erin Patterson 2023-ban gyilkos galócás Wellington-bélszínt szolgált fel volt férje családtagjainak, akik közül hárman belehaltak a mérgezésbe. A volt férj, Simon Patterson csak azért úszta meg a mérgezett ebédet, mert nem fogadta el a meghívást, és végül el sem ment. Nagynénjének férje több hétre kórházba került, de túlélte a mérgezést.

A nő védőügyvédei a tárgyaláson azzal érveltek, hogy „szörnyű baleset” történt, véletlenül kerültek gyilkos galócák a gombák közé, Patterson pedig korábban azért hazudott a rendőrségnek, mert pánikba esett.

Az ügyész szerint azonban a nő szándékosan tette a mérgező gombákat az ételbe, később pedig megpróbálta eltüntetni a bizonyítékokat.

A fellebbezés Ausztráliában nem automatikus: az elítélt jogi képviseletének a fellebbviteli bíróságon kell majd elérnie, hogy úgy tekintsék, a bírósági eljárásban hibák merültek fel, amiért indokolt lehet a felülvizsgálat.