ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.91
usd:
330.85
bux:
99490.03
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
MELBOURNE, AUSTRALIA - SEPTEMBER 08: Erin Patterson departs the court house following her sentencing at the Supreme Court of Victoria on September 08, 2025 in Melbourne, Australia. Erin Patterson, who was found guilty in the Mushroom Murders trial that drew worldwide attention, was due to be sentenced for her crimes on Monday. (Photo by Morgan Hancock/Getty Images)
Nyitókép: Morgan Hancock/Getty Images

Nem elégedett az ítélettel a nő, aki gyilkos galócával ölte meg három rokonát

Infostart

Bár egyszer már bevallotta tettét, az ausztrál nő most azt állítja: véletlenül került gyilkos galóca a vacsorába.

Nem fogadja el az életfogytiglani ítéletet, ezért fellebbezni fog Erin Patterson, aki gyilkos galócás étellel ölte meg három hozzátartozóját – írja a Telex a BBC cikke alapján.

Az ítéletet szeptember elején hozta az illetékes ausztráliai bíróság, eszerint Patterson 33 évig biztosan nem kerülhetne szabadlábra.

Erin Patterson 2023-ban gyilkos galócás Wellington-bélszínt szolgált fel volt férje családtagjainak, akik közül hárman belehaltak a mérgezésbe. A volt férj, Simon Patterson csak azért úszta meg a mérgezett ebédet, mert nem fogadta el a meghívást, és végül el sem ment. Nagynénjének férje több hétre kórházba került, de túlélte a mérgezést.

A nő védőügyvédei a tárgyaláson azzal érveltek, hogy „szörnyű baleset” történt, véletlenül kerültek gyilkos galócák a gombák közé, Patterson pedig korábban azért hazudott a rendőrségnek, mert pánikba esett.

Az ügyész szerint azonban a nő szándékosan tette a mérgező gombákat az ételbe, később pedig megpróbálta eltüntetni a bizonyítékokat.

A fellebbezés Ausztráliában nem automatikus: az elítélt jogi képviseletének a fellebbviteli bíróságon kell majd elérnie, hogy úgy tekintsék, a bírósági eljárásban hibák merültek fel, amiért indokolt lehet a felülvizsgálat.

Kezdőlap    Külföld    Nem elégedett az ítélettel a nő, aki gyilkos galócával ölte meg három rokonát

ítélet

gombás gyilkos

erin patterson

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szalai Máté: optimális forgatókönyv szerint akár már a hét végén kedvező fordulat jöhet Gázában

Szalai Máté: optimális forgatókönyv szerint akár már a hét végén kedvező fordulat jöhet Gázában

Már Donald Trump béketervének ismertetésekor érződött, hogy az izraeli narratíva más ahhoz képest, ahogy a legtöbb értelmezés szól, de az első lépésekhez közelebb kerültek a felek a konfliktus rendezésében – mondta az InfoRádióban a Clingendael Intézet kutatója. A külpolitikai szakértő ugyanakkor hozzátette: nem lehet tudni, hogy Benjamin Netanjahu mikor beszél az izraeli társadalomhoz, és mikor próbálja meg összezavarni a tárgyalófeleket.
Félelmetes fordulat jöhet az ukrajnai háborúban - Fontos döntés előtt

Félelmetes fordulat jöhet az ukrajnai háborúban - Fontos döntés előtt

Az Egyesült Államok fontolóra veszi, hogy Tomahawk cirkáló rakétákat szállítson Ukrajnának – közölte J.D. Vance alelnök. Ugyanakkor a német kancellár, Friedrich Merz bejelentette, hogy Berlin nagyon hamar új, nagy hatótávolságú rakétákat szállít Kijevnek.
 

Bendarzsevszkij Anton: Trump üzenete egyértelmű – Putyin jobban teszi, ha tárgyal

Három makroadatot is közölt magáról Oroszország

VIDEÓ
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.02. csütörtök, 18:00
Pesztericz-Kalas Vivien
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

Kijev és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség több mint egy hete kongatja a vészharangot a zaporizzsjai atomerőmű áramellátásának megrongálódása miatt, most viszont a csernobili komplexum fényei is kialudtak egy orosz tüzérségi támadás miatt. Amerikai források szerint Washington újraindította az adatszolgáltatást, melynek segítségével az ukránok nagy távolságra fekvő orosz célpontokat támadhatnak. Kijevben sorra jelennek meg az új fegyverek: bemutatták legújabb saját cirkálórakétájukat, de a brit MGI is küld nekik drónokat. Eközben az oroszok igyekeznek előre törni a Donbaszban és Dnyipropetrovszkban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly bejelentés jött a magyar tőzsde háza tájáról: most már ezzel is kereskedhetsz

Komoly bejelentés jött a magyar tőzsde háza tájáról: most már ezzel is kereskedhetsz

A Budapesti Értéktőzsde részvénye is helyet kapott a BUMIX indexkosárban 2025. október 1-től.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli naval ships intercept Gaza-bound flotilla

Israeli naval ships intercept Gaza-bound flotilla

Climate activist Greta Thunberg is among activists on the Global Sumud Flotilla being taken to an Israeli port.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 10:46
Összeütközött két gép a repülőtéren, sérült is van
2025. október 2. 10:00
Szalai Máté: optimális forgatókönyv szerint akár már a hét végén kedvező fordulat jöhet Gázában
×
×
×
×