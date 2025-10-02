ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.73
usd:
330.82
bux:
99835.6
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Börtönre ítéltek egy magyar férfit az Egyesült Államokban

Infostart

Egy magyar–spanyol kettős állampolgárt ítélt 31 hónap börtönre egy amerikai bíróság, mert engedély nélkül próbált katonai célú rádiókat Oroszországba exportálni.

Egy magyar–spanyol kettős állampolgárt ítélt börtönre kedden az Egyesült Államok bírósága, mert engedély nélkül próbált katonai célú rádiókat Oroszországba juttatni – közölte a kolumbiai kerületi ügyészség. A 47 éves H. Bencét, aki az Egyesült Arab Emírségekben élt, 31 hónap börtönbüntetésre ítélték, továbbá három évig felügyelet alatt marad, valamint 5000 dolláros pénzbírságot köteles fizetni, majd kitoloncolják az országból- írja az Index.

A vádhatóság közlése szerint H. Bence és társai 2023 elején kezdtek tárgyalásokat egy amerikai céggel az Egyesült Államokban gyártott katonai rádióeszközök és kiegészítők beszerzéséről és – Lettországon keresztül – Oroszországba történő exportjáról. A férfi 200 Motorola kézi rádiót vásárolt, de a szállítmány nem érte el a célját, mert az amerikai vámhatóság lefoglalta, az eszközök nem kerültek orosz felhasználókhoz.

H. Bencét 2024 augusztusában tartóztatták le San Francisco nemzetközi repülőterén.

Az ügyet – amelyet az igazságügyi minisztérium nemzetbiztonsági részlege és a washingtoni ügyészség ügyészei vitték bíróság elé – a New Orleans-i Belbiztonsági Nyomozóiroda, a Délkeleti Védelmi Bűnügyi Nyomozóiroda és a Kereskedelmi Minisztérium Exportellenőrzési Hivatala vizsgálta.

H. Bence 2025. június 17-én bűnösnek vallotta magát egy vádpontban, amely szerint összeesküvésben vett részt Oroszországba történő illegális áruexport céljából.

A bíróság keddi ítélete szerint H. Bence bűnös az amerikai rádiós technológia engedély nélküli, illegális exportját célzó összeesküvésben való részvételben és az amerikai exporttilalmi szabályok megsértésében, mivel az orosz végfelhasználók katonai szankciók alatt állnak.

A börtönbüntetés mellett a szövetségi bíró három év felügyelet melletti szabadlábra helyezést és 5000 dollár pénzbírságot szabott ki a férfira, akit a büntetés letöltése után kiutasítanak az Egyesült Államokból.

Reagált a magyar külügyi tárca is

Az üggyel kapcsolatban az Index kérdéseket küldött a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, a megkeresésre válaszolva több információt is közölt az ügyről. Azt írták, hogy a letartóztatást követően „az államügyészi hivatal tájékoztatta a területileg illetékes magyar konzulátust, azonban a fogva tartott személy nem igényelt magyar konzuli védelmet. Azzal kapcsolatban, hogy a gyanúsított édesanyja korábban a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség irodavezetője volt, azt írták: a nő nem töltött be pozíciót magyar állami cégben. A Magyar Exportfejlesztési Ügynökség moszkvai partnerirodájának volt az alkalmazottja, amely egy orosz cég volt.

Kezdőlap    Külföld    Börtönre ítéltek egy magyar férfit az Egyesült Államokban

egyesült államok

export

összeesküvés

illegális

magyar állampolgár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A pontszerzéshez is bravúr kell a Ferencvárostól Genkben

A pontszerzéshez is bravúr kell a Ferencvárostól Genkben

A belga bajnokságban, finoman szólva, közepesen rajtoló Racing Genk lesz a Ferencváros ellenfele az Európa-liga 2025–2026-os ligaszakaszának második fordulójában. Az előző mondatban sugallottak ellenére egyáltalán nem vár könnyű 90 perc Robbie Keane csapatára, sőt…
Szalai Máté: optimális forgatókönyv szerint akár már a hét végén kedvező fordulat jöhet Gázában

Szalai Máté: optimális forgatókönyv szerint akár már a hét végén kedvező fordulat jöhet Gázában

Már Donald Trump béketervének ismertetésekor érződött, hogy az izraeli narratíva más ahhoz képest, ahogy a legtöbb értelmezés szól, de az első lépésekhez közelebb kerültek a felek a konfliktus rendezésében – mondta az InfoRádióban a Clingendael Intézet kutatója. A külpolitikai szakértő ugyanakkor hozzátette: nem lehet tudni, hogy Benjamin Netanjahu mikor beszél az izraeli társadalomhoz, és mikor próbálja meg összezavarni a tárgyalófeleket.
VIDEÓ
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.02. csütörtök, 18:00
Pesztericz-Kalas Vivien
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

Kijev és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség több mint egy hete kongatja a vészharangot a zaporizzsjai atomerőmű áramellátásának megrongálódása miatt, most viszont a csernobili komplexum fényei is kialudtak egy orosz tüzérségi támadás miatt. Amerikai források szerint Washington újraindította az adatszolgáltatást, melynek segítségével az ukránok nagy távolságra fekvő orosz célpontokat támadhatnak. Kijevben sorra jelennek meg az új fegyverek: bemutatták legújabb saját cirkálórakétájukat, de a brit MGI is küld nekik drónokat. Eközben az oroszok igyekeznek előre törni a Donbaszban és Dnyipropetrovszkban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt nem hiszed el: fizikai üzletet nyit a Shein, mostantól bárki bemehet az utcáról vásárolni

Ezt nem hiszed el: fizikai üzletet nyit a Shein, mostantól bárki bemehet az utcáról vásárolni

A Shein, az ázsiai fast-fashion óriás Franciaországban nyitja meg első állandó fizikai üzleteit.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two dead in Manchester synagogue attack, with suspect also believed to have been killed - police

Two dead in Manchester synagogue attack, with suspect also believed to have been killed - police

The suspect was shot by police, who say his condition cannot be confirmed due to "suspicious items on his person". Video verified by the BBC shows a man with items strapped around his waist.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 13:06
Brutális erővel csaphat le Horvátországra a felőlünk érkező bóra
2025. október 2. 12:42
Gázolt és késelt egy támadó egy manchesteri zsinagógánál, agyonlőtték
×
×
×
×