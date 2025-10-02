Börtönre ítéltek egy magyar férfit az Egyesült Államokban

Egy magyar–spanyol kettős állampolgárt ítélt börtönre kedden az Egyesült Államok bírósága, mert engedély nélkül próbált katonai célú rádiókat Oroszországba juttatni – közölte a kolumbiai kerületi ügyészség. A 47 éves H. Bencét, aki az Egyesült Arab Emírségekben élt, 31 hónap börtönbüntetésre ítélték, továbbá három évig felügyelet alatt marad, valamint 5000 dolláros pénzbírságot köteles fizetni, majd kitoloncolják az országból- írja az Index.

A vádhatóság közlése szerint H. Bence és társai 2023 elején kezdtek tárgyalásokat egy amerikai céggel az Egyesült Államokban gyártott katonai rádióeszközök és kiegészítők beszerzéséről és – Lettországon keresztül – Oroszországba történő exportjáról. A férfi 200 Motorola kézi rádiót vásárolt, de a szállítmány nem érte el a célját, mert az amerikai vámhatóság lefoglalta, az eszközök nem kerültek orosz felhasználókhoz.

H. Bencét 2024 augusztusában tartóztatták le San Francisco nemzetközi repülőterén.

Az ügyet – amelyet az igazságügyi minisztérium nemzetbiztonsági részlege és a washingtoni ügyészség ügyészei vitték bíróság elé – a New Orleans-i Belbiztonsági Nyomozóiroda, a Délkeleti Védelmi Bűnügyi Nyomozóiroda és a Kereskedelmi Minisztérium Exportellenőrzési Hivatala vizsgálta.

H. Bence 2025. június 17-én bűnösnek vallotta magát egy vádpontban, amely szerint összeesküvésben vett részt Oroszországba történő illegális áruexport céljából.

A bíróság keddi ítélete szerint H. Bence bűnös az amerikai rádiós technológia engedély nélküli, illegális exportját célzó összeesküvésben való részvételben és az amerikai exporttilalmi szabályok megsértésében, mivel az orosz végfelhasználók katonai szankciók alatt állnak.

A börtönbüntetés mellett a szövetségi bíró három év felügyelet melletti szabadlábra helyezést és 5000 dollár pénzbírságot szabott ki a férfira, akit a büntetés letöltése után kiutasítanak az Egyesült Államokból.

Reagált a magyar külügyi tárca is

Az üggyel kapcsolatban az Index kérdéseket küldött a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, a megkeresésre válaszolva több információt is közölt az ügyről. Azt írták, hogy a letartóztatást követően „az államügyészi hivatal tájékoztatta a területileg illetékes magyar konzulátust, azonban a fogva tartott személy nem igényelt magyar konzuli védelmet. Azzal kapcsolatban, hogy a gyanúsított édesanyja korábban a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség irodavezetője volt, azt írták: a nő nem töltött be pozíciót magyar állami cégben. A Magyar Exportfejlesztési Ügynökség moszkvai partnerirodájának volt az alkalmazottja, amely egy orosz cég volt.