Sokk egy németországi légi bázison: rálőttek egy felszálló katonai repülőgépre

A Bundeswehr köreiből származó, elsőként a Der Spiegel által közölt információk szerint még múlt pénteken dél körül a C-130-as gépre fényes nappal, nem sokkal a gép felszállása után feltehetően szilveszteri rakétával lőttek rá, de nem találták el. A Bundeswehr-források az incidenst ennek ellenére súlyosnak minősítették, és a vizsgálat azóta is tart. A pilóták fényvillanást és durranást észleltek, a rakéta a repülőgéptől körülbelül 500 méterre robbant fel.

A nyomozást a cellei rendőrség és a katonai rendészet közösen végzi, a légibázis környékét átkutatták, eddig azonban eredménytelenül.

A C-130-ast konkrét veszély nem fenyegette, ennek ellenére a történteket – mint a hatóságok fogalmaztak – komolyan veszik. Abból indulnak ki, hogy a katonai célú légi forgalom elleni támadások, illetve a forgalom célzott zavarása különösen érzékenynek minősül. A pilóták gyakran észlelnek ilyen lézeres vakítási zavarokat.

A Bundeswehr szerint a közvetlen támadás ugyanakkor ritka.

A nyilvánosságra hozott ideiglenes jelentés szerint a bűncselekmény háttere eddig nem tisztázott. A hatóságok a célzott fellépést nem zárják ki. Akár gondatlanság, akár provokáció, akár szándékosság áll a történtek hátterében, mindenképp fennáll a büntetőjogi következmények kockázata.

A légi forgalom veszélyes zavarása pénzbírsággal vagy börtönbüntetéssel sújtható.

A német légierő jelenleg hat C-130-as szállító repülőgéppel rendelkezik. Ezek kiegészítik a nagyobb A400M típusok flottáját, és rendszeresen használják nemzetközi missziókban. Így legutóbb a gázai humanitárius segélyszállítmányok ledobásában kulcsszerepük volt.