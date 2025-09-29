ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.04
usd:
333.54
bux:
99087.79
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Cracked brick wall painted with a European Union flag on the left and a Iranian flag on the right.
Nyitókép: Getty Images / Gwengoat

Eddig tartott az EU türelme

Infostart / MTI

Az Európai Unió Tanácsa bejelentette, hogy ismét életbe lépteti az Iránnal szembeni korlátozó intézkedéseket Teherán nukleáris tevékenysége miatt.

A döntés előzménye, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem hosszabbította meg a szankciók feloldását, miután Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság augusztus végén aktiválta a 2015-ös iráni atomalkuban rögzített mechanizmust, amely lehetővé teszi a szankciók automatikus visszaállítását, ha Irán nem tartja be a megállapodásban vállalt kötelezettségeit.

Az EU most újra bevezeti a 2006 óta elfogadott ENSZ-határozatok alapján életbe léptetett, majd a 2015-ös atomalku nyomán felfüggesztett intézkedéseket, valamint az uniós önálló szankciókat. Ezek magukban foglalják a beutazási tilalmat, a vagyonbefagyasztást meghatározott személyek és szervezetek esetében, továbbá gazdasági, pénzügyi és közlekedési korlátozásokat.

A kereskedelmi intézkedések között szerepel a fegyverembargó, az iráni olaj, gáz, petrolkémiai és kőolajtermékek importjának, vásárlásának és szállításának tilalma,

valamint az energiaágazathoz használt kulcsfontosságú berendezések, nemesfémek és gyémántok, egyes hajózási eszközök és bizonyos szoftverek eladásának tilalma.

A pénzügyi szankciók részeként ismét befagyasztják az iráni központi bank és a nagy kereskedelmi bankok eszközeit, míg a közlekedési korlátozások között szerepel az iráni teherszállító repülőgépek EU-s repülőterekről való kitiltása, valamint a tiltott árukat szállító iráni repülők és hajók karbantartásának megtiltása.

Kezdőlap    Külföld    Eddig tartott az EU türelme

európai unió

irán

szankciók

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Zelenszkij szerint a Kreml is célpont – nem maradt el az orosz válasz

Zelenszkij szerint a Kreml is célpont – nem maradt el az orosz válasz
A Kreml illetékeseit nem izgatja az ukrán elnök figyelmeztetése, miszerint jobb, ha megtudják, hogy hol vannak az óvóhelyek. Volodimir Zelenszkij a Kijevet és Zaporizsjét ért súlyos orosz légicsapások után beszélt erről a hétvégén. Időközben Ukrajna kitartóan támadja az orosz olajfinomítókat, ami miatt fejadagokat vezettek be és jócskán megdrágult az üzemanyag.
 

Beindulhatnak az ukránok, már nincsenek „védett területek” Oroszországban

Szőlő utcai ügy: a DK azonnali válaszokat követel, Rogán Antal kitervelt rágalomhadjáratról beszél

Szőlő utcai ügy: a DK azonnali válaszokat követel, Rogán Antal kitervelt rágalomhadjáratról beszél

Arató Gergely Semjén Zsoltnak, Gulyás Gergelynek, Orbán Viktornak, Tuzson Bencének és a legfőbb ügyésznek is írásbeli kérdéseket nyújt be, hogy kiderüljön az igazság a javítóintézetben történtekről. Rogán Antal szerint az ukrán és egy másik, nem európai titkosszolgálat állhat a kormányt lejárató akció mögött.
 

Orbán Viktor: félnótás, széllelbélelt emberekből áll az ellenzék

Vezetési tanácsadó szakértőt "igazolt" a Tisza Párt

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új csúcson az arany, bizonytalan a hangulat a tőzsdéken

Új csúcson az arany, bizonytalan a hangulat a tőzsdéken

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos fejlemények rángatják a részvényindexeket: a piac jelenleg 90 százalékos valószínűséget jósol egy októberi kamatvágásra, és mintegy 65 százalékos esélyt egy újabb decemberi lépésre. Eközben a befektetők egy esetleges amerikai kormányzati leállás lehetőségét mérlegelik, ami késleltetheti a kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok közzétételét, és megnehezítheti a Fed döntéshozatalát. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken jó hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig kisebb elmozdulások vannak egyelőre. Eközben az arany és az ezüst is nagyot ralizik ma, előbbi új történelmi csúcsra is került.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas csapás érte a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont: elvesztette régi barátját

Hatalmas csapás érte a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont: elvesztette régi barátját

Roscoe évek óta látható volt Hamilton mellett, szervezete vasárnap adta fel a küzdelmet egy súlyos betegség után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to push new peace plan in talks with Netanyahu

Trump to push new peace plan in talks with Netanyahu

The US president has talked up prospects of an agreement, but Netanyahu said it was not finalised - and Hamas say they haven't been sent the proposal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 12:31
Erdélybe berontott a tél – képek
2025. szeptember 29. 11:59
Beindulhatnak az ukránok, már nincsenek „védett területek” Oroszországban
×
×
×
×