Korrupció miatt halálra ítélték a volt mezőgazdasáig minisztert Kínában

A kínai állami médiában felidézett vád szerint Tang 2007 és 2024 között magas tisztségeit felhasználva nyújtott előnyöket vállalatoknak és magánszemélyeknek üzleti, közbeszerzési és kinevezési ügyekben, és mindezért több mint 268 millió jüan (körülbelül 13 milliárd forint) értékben kapott jogtalan juttatásokat.

Tang a tárgyalás végén beismerte bűnösségét és megbánását fejezte ki.

A bíróság megállapította, hogy Tang Zsen-csien magatartása súlyosan sértette az állam és a nép érdekeit, ezért elvben a legsúlyosabb büntetést indokolta volna. Enyhítő körülményként ugyanakkor figyelembe vették, hogy egyes cselekményei nem vezettek eredményre, beismerte bűnösségét, feltárt a hatóságok előtt korábban ismeretlen tényeket, megbánást tanúsított, és a jogtalanul szerzett javak nagy részét visszafizette.

A bíróság ezért két évre felfüggesztette az ítélet végrehajtását.

Életfogytig megfosztotta viszont politikai jogaitól Tang Zsen-csient, és elrendelte teljes vagyonának elkobzását is. A bűncselekményből származó javakat és kamataikat az államkincstár kapja meg, bár egy részét a hatóságok még továbbra is próbálják visszaszerezni.