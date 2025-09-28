ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Korrupció miatt halálra ítélték a volt mezőgazdasáig minisztert Kínában

Infostart / MTI

Halálra ítélték Tang Zsen-csient, a kínai mezőgazdasági és vidékügyi minisztérium korábbi párttitkárát és miniszterét az északkelet-kínai Csilin tartományban vasárnap, mert bűnösnek találták korrupció vádjában.

A kínai állami médiában felidézett vád szerint Tang 2007 és 2024 között magas tisztségeit felhasználva nyújtott előnyöket vállalatoknak és magánszemélyeknek üzleti, közbeszerzési és kinevezési ügyekben, és mindezért több mint 268 millió jüan (körülbelül 13 milliárd forint) értékben kapott jogtalan juttatásokat.

Tang a tárgyalás végén beismerte bűnösségét és megbánását fejezte ki.

A bíróság megállapította, hogy Tang Zsen-csien magatartása súlyosan sértette az állam és a nép érdekeit, ezért elvben a legsúlyosabb büntetést indokolta volna. Enyhítő körülményként ugyanakkor figyelembe vették, hogy egyes cselekményei nem vezettek eredményre, beismerte bűnösségét, feltárt a hatóságok előtt korábban ismeretlen tényeket, megbánást tanúsított, és a jogtalanul szerzett javak nagy részét visszafizette.

A bíróság ezért két évre felfüggesztette az ítélet végrehajtását.

Életfogytig megfosztotta viszont politikai jogaitól Tang Zsen-csient, és elrendelte teljes vagyonának elkobzását is. A bűncselekményből származó javakat és kamataikat az államkincstár kapja meg, bár egy részét a hatóságok még továbbra is próbálják visszaszerezni.

Kezdőlap    Külföld    Korrupció miatt halálra ítélték a volt mezőgazdasáig minisztert Kínában

bíróság

kína

halálos ítélet

mezőgazdasági miniszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
MI-csoda barát — egyre több férfi fordul az AI-hoz tanácsért és vígaszért

MI-csoda barát — egyre több férfi fordul az AI-hoz tanácsért és vígaszért
Sok férfi ma már nem szakemberhez, baráthoz vagy családhoz fordul először, ha magányt, veszteséget vagy lelki túlterheltséget él át — hanem egyre gyakrabban az azonnali választ adó és nem ítélkező mesterséges intelligenciához. Viszont amerikai szülők azzal vádolják az AI-cégeket, hogy termékeik öngyilkosságba hajszolták a fiaikat.
Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Orbán Viktor miniszterelnök kiszivárgott heti hírlevelében foglalt állást több aktuális bel- és külpolitikai kérdésben, keményen bírálva a sajtót és az ellenzéket. A kormányfő a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos híreket „aljas álhírbotránynak” nevezte, és a jogi felelősségre vonás lehetőségére figyelmeztetett. Beszélt továbbá Magyar Péter mentelmi jogának kérdéséről és a magyar gazdaság energiaellátásáról.
 

"Megkondítják a harangot, ha veszélyt látnak" - újabb vélemény a Ferenciek térén történt incidensről

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Berobbant a rettegett, halálos járvány: egyre nő a fertőzöttek száma

Berobbant a rettegett, halálos járvány: egyre nő a fertőzöttek száma

Gyorsan terjed az ebola-járvány a Kongói Demokratikus Köztársaság délnyugati tartományában, miközben a segélyszervezetek szerint a szükséges források alig tizede áll rendelkezésre a halálos betegség megfékezéséhez - tudósított az Ars Technica.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lavrov: Oroszország kész a békére - ezek lennének a feltételek

Lavrov: Oroszország kész a békére - ezek lennének a feltételek

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette: Moszkva továbbra is nyitott az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetésekre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

More than 600 drones and missiles, predominantly aimed at Kyiv, hit factories and the Institute of Cardiology.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 28. 16:09
Mészárlás Észak-Karolinában, egy volt katona lehet a tettes
2025. szeptember 28. 15:35
Jó, hogy normális szomszédunk van - egymást dicsérte szembe Orbán Viktor és Robert Foco
×
×
×
×