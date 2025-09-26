ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek
Russia Ukraine Conflict Concept - Russian and Ukrainian Flags overlaying close up Tank track wheels symbolising military hardware, call to action and readiness to fight
Nyitókép: Getty Images / Craig Hastings

Már Berlin is támogatja, hogy Ukrajnának adják az Európában befagyasztott orosz vagyont

Infostart

A német kancellár európai uniós ügyekért felelős tanácsadója közölte: nyitottak arra, hogy megvizsgálják, a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználására milyen, jogilag megalapozott lehetőségek vannak. A tét 172 milliárd euró. amit Ukrajna támogatására fordítanának.

Brüsszel terve mögé, hogy felhasználják az akár 172 milliárd euró értékű befagyasztott orosz vagyont az ukrán védekezés támogatására, beállt Németország is – írta meg a Politico. Erről egy magas beosztású német tisztviselő beszélt a lapnak. Az Európai Bizottság nemrégiben megszellőztetett tervének keretében több milliárd eurónyi, az orosz állam tulajdonában lévő, jelenleg Belgiumban tartott készpénzt „elküldenének Ukrajnának”. Helyébe az EU által garantált kötvények kerülnének. Ezzel azt a kérdést, lefoglalják-e a vagyont, elodáznák a kötvények lejártáig, a futamidőről még nincsen megállapodás.

Azzal, hogy a befagyasztott készpénzt a tartozási elismervényekre cserélik, a bizottság abban reménykedik, elkerülheti azokat a vádakat, miszerint az orosz állam tulajdonát illegálisan foglalnák le.

A befagyasztott orosz állami tulajdon hasznosításának tekintetében

„nyitottak vagyunk az új, jogilag megalapozott lehetőségek vizsgálatára”

– írta meg Michael Clauss, Friedrich Merz német kancellár európai ügyekért felelős tanácsadója a Politicónak.

Berlin most az EU-s vezetők október 1-jei koppenhágai informális találkozója előtt azon ügyködik, hogy több ország is támogassa ezt a tervet. Clauss, aki korábban Németország EU-nagykövete volt, elmondta, ez a megbeszélések egyik fő témája lesz az informális Európai Tanács-ülésen.

A cikk hozzáteszi, ez pálfordulást jelent, mert Németország korábban óvatosan közelített meg bármilyen tervet, amely az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta felvetődött az orosz állam tulajdonában álló vagyonelemek felhasználására.

A bizottsági javaslat támogatói azt állítják, jogilag biztonságos a terv, hiszen a befagyasztott orosz vagyont technikailag nem sajátítanák ki. Mások – beleértve a Eurocleart, a vagyont kezelő szervezetet – attól félnek, ez jogi kockázatoknak tenné ki a szereplőket.

Emmanuel Macron francia elnök szintén óvatosabb lenne, a héten egy interjúban azt mondta: „az Orosz Központi Banktól nem lehet ezeket a vagyonelemeket lefoglalni”, hiszen ez nemzetközi jogszabályokba ütközne.

A német kormányzat ezzel szemben örömmel használná a „jóvátételi kölcsönt” arra, hogy katonai segítséget nyújtson Ukrajnának, azzal szemben, hogy a megrongálódott épületeket, illetve infrastruktúrát újjáépítse – mondta el három, a tárgyalásokat jól ismerő tisztviselő a Politicónak.

Az orosz vagyon legnagyobb része a brüsszeli központú Euroclear pénzintézetnél található, és nyugati államkötvényekbe fektették be. Ezen államkötvények révén 172 milliárd eurónyi készpénz áll rendelkezésre jelenleg. A bizottság terve, hogy ezzel a készpénzzel finanszírozna egy „jóvátételi kölcsönt” Ukrajnának, miközben az emellett lévő 13 milliárd eurónyi eszközhöz nem nyúlnának.

A terv ellenzői úgy tartják, növelheti a pénzügyi instabilitást, és aláaknázhatja az euró szerepét ez a megoldás. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke úgy fogalmazott, „szeretne valamit írásban is látni, és ezzel nincsen egyedül”.

Oroszország részéről Dmitrij Medvegyev, jelenleg Oroszország Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese korábban megfenyegette azokat, akik a befagyasztott orosz vagyon segítségével nyújtanának hitelt Ukrajnának.

Az oroszok minden lehetséges nemzetközi és nemzeti bíróságon eljárást indítanának, bizonyos esetekben pedig bíróságon kívüli eszközökkel is élnének.

Oroszország az idők végezetéig üldözni fogja azokat, akik megpróbálják lefoglalni a vagyonukat

– írta szeptember közepén a Telegramon a volt orosz elnök.

Már Berlin is támogatja, hogy Ukrajnának adják az Európában befagyasztott orosz vagyont

Vár állott, most kőhalom – története legnehezebb időszakát éli a világ egyik legnagyobb autógyártója

Vár állott, most kőhalom – története legnehezebb időszakát éli a világ egyik legnagyobb autógyártója

Féltucat európai üzemében felfüggeszti a gyártást a Stellantis, amely több ezer embert küldött emiatt kényszerszabadságra. Krepsz Zoltán, Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese az InfoRádióban elmondta: a vállalatcsoportnak több legyártott autója van annál, mint amennyit értékesíteni tud, és mivel nincs megfelelő kereslet, a hatékony gyárműködtetés miatt kell szünetet tartani a termelésben. Úgy véli, az új vezérigazgató megoldást találhat a problémákra, de nehéz örökséget kapott elődjétől.
VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
Talán sikerült megállítani a forint gyengülését

Talán sikerült megállítani a forint gyengülését

A gyorsan erősödő dollár és az orosz olajról való leválás kérdése tartja nyomás alatt a forintot. A délutáni amerikai inflációs és fogyasztási adatok kelletlen meglepetést jelentenek az amerikai jegybanknak. Egyelőre a forint 335 körül van a dollárral és 391 körül az euróval szemben.

Egy nagy karrier hivatalos kezdete: aláírta első profi szerződését a Liverpool fiatal titánja

Egy nagy karrier hivatalos kezdete: aláírta első profi szerződését a Liverpool fiatal titánja

A 17 éves Rio Ngumoha aláírta első profi szerződését a Liverpool FC-vel, miután a Premier League-ben is bemutatkozott a csapatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Netanyahu calls Palestinian recognition 'disgraceful', as dozens walk out of UN speech

Netanyahu calls Palestinian recognition 'disgraceful', as dozens walk out of UN speech

Protesters demonstrate outside the UN General Assembly in New York as Israel's PM addresses delegates.

2025. szeptember 26. 16:37
2025. szeptember 26. 16:01
