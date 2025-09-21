ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
Red flower on tombstone at cemetery
Nyitókép: D-Keine/Getty Images

Elhunyt a a függetlenségért harcoló miniszterelnök

Infostart

Elhunyt Hans Enoksen. Grönland egykori miniszterelnöke 69 éves volt.

Hans Enoksen 1956-ban született Itilleqben, egy kis halászfaluban, amely meghatározta egész életútját. Tanári pályáról érkezett a politikába, és hamar a szigetország egyik legismertebb közéleti szereplőjévé vált. A grönlandi baloldali, függetlenségpárti Siumut párt tagjaként 2002-ben került az ország élére, és egészen 2009-ig töltötte be a miniszterelnöki tisztséget.

Enoksen nevéhez fűződik Grönland önrendelkezési folyamatának felgyorsítása - írja a kiskegyed.hu.

Miniszterelnöksége idején született meg az a történelmi jelentőségű népszavazás, amelynek eredményeként 2009-ben kiterjesztették a sziget autonómiáját Dániával szemben. Az új önkormányzati törvény értelmében Grönland átvette az igazságszolgáltatás, a rendfenntartás és a természetes erőforrások feletti ellenőrzés egy részét, amellyel közelebb került a teljes függetlenséghez.

Politikusi pályáját a grönlandi nyelv, kultúra és identitás megőrzése iránti elkötelezettség jellemezte. Bár 2009-ben pártja elveszítette a választásokat, és távoznia kellett a miniszterelnöki posztról, továbbra is aktív maradt a politikában. 2014-ben saját pártot alapított Partii Naleraq néven, amely szintén az önállóságot és a grönlandi értékek védelmét tűzte zászlajára.

Kezdőlap    Külföld    Elhunyt a a függetlenségért harcoló miniszterelnök

gyász

grönland

Hans Enoksen

