Nyitókép: Unsplash

Videóra vették, ahogy kardszárnyú delfinek elsüllyesztenek egy hajót

Infostart

Az egyik állat újra és újra nekicsapódott a vitorlás jacht oldalának, amíg az süllyedni nem kezdett.

Portugália partjainál kardszárnyú delfinek rátámadtak egy jachtra, aminek következtében a hajó elsüllyedt – írja a The Independent híradása nyomán a player.hu.

Az ötfős legénységnek sikerült elmenekülni a süllyedő hajóról. A Fonte da Telha strand közelében történt incidensről videó is készült, amin jól látszik, ahogy az egyik állat újra és újra megrohamozza a hajótestet. Addig folytatta az ismételt becsapódást, amíg az el nem merült.

Később, még ugyanezen a napon, a Cascais-öböl közelében egy másik hajó is találkozott a csordával, ott négy embert kellett kimenteni.

2020 óta több száz hasonló esetet dokumentáltak már, amikor az Ibériai-félsziget közelében okrák hajókra támadtak. A kutatók szerint ez egy új viselkedési minta lehet a tengeri emlősöknél. Még keresik a választ arra, miért fordulnak elő egyre gyakrabban ilyen összecsapások.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Terra Incógnita (@oceaniclounge) által megosztott bejegyzés

