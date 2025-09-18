Volodimir Zelenszkij elárulta, mi lesz a legújabb amerikai fegyvercsomagban

A Reuters hírügynökség kedden jelentette, hogy Washington jóváhagyta az Ukrajnának szánt legújabb katonai küldeményt. Azt azonban a brit hírügynökség nem tudta, hogy mit fog tartalmazni a csomag. A választ maga az ukrán elnök adta meg, aki bejelentette, hogy további Patriot légvédelmi rendszereket és HIMARS rakéta-sorozatvetőket kapnak az amerikaiaktól. A költségeket ellenben az európai NATO országok fizetik – tette hozzá Volodimir Zelenszkij.

„Több mint 2 milliárd dollárt kaptunk a partnereinktől. Októberben még többet fogunk kapni… Azt hiszem, végül körülbelül 3-3,5 milliárd dollárunk lesz” – idézte az ukrán államfőt a Kyiv Independent. Az angol nyelvű kijevi portál arra is emlékeztet, hogy Ukrajna ilyen formában történő támogatásáról még július közepén állapodott meg Washingtonban Mark Rutte, a NATO főtitkára és Donald Trump. Az amerikai elnök már megválasztása előtt is élesen bírálta, hogy az Egyesült Államok óriási értékű fegyverzetet küld ingyen Ukrajnának. Trump hivatalba lépését követően le is állította a katonai segélyszállításokat, majd azt közölte, hogy

ha Kijev fizet, akkor kaphat fegyvereket.

Ennek lett a következménye az, hogy augusztus elején Dánia, Norvégia és Svédország 500 millió dollárral létrehozta a PURL programot (Prioritized Ukraine Requirements List – Ukrajna elsődleges ingtényeinek listája). A hónap végére ehhez Hollandia és Németország is csatlakozott 500-500 millió dolláros felajánlással, majd nem sokkal ezután az adakozók köre kibővült, Belgiummal, Kanadával, Lettországgal és még más szövetséges államokkal. A programban összegyűlt pénzből vásárolnak Kijev számára olyan amerikai fegyvereket, amelyekre Ukrajnának a legnagyobb szüksége van.