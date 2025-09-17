Döbbenetes összegre perli Donald Trump a New York Timest

Donald Trump amerikai elnök Truth-oldalára kitett posztjában jelentette be: 15 milliárd dollárra pereli a New York Times-t – írja a BBC híradása nyomán a 444.hu.

„A New York Times túl sokáig hazudozhatott szabadon, befeketíthetett és rágalmazhatott, ennek MOST vége!” – írta az elnök, aki szerint a lap a 2024-es választások során a „Radikális Baloldali Demokrata Párt szócsövévé” vált. A lap szemére vetette azt is, hogy a kampány során a Kamal Harrist demokrata jelöltet támogató cikkük a címlap kellős közepén jelenhetett meg.

Donald Trump korábban is gyakran elmarasztalta a baloldali és liberális sajtótermékeket, mert szerinte azok kedvezőtlen színben tüntették fel a tevékenységét. A New York Times ellen sem most indít pert először, 2023-ban ugyanis egy bíró már egyszer elutasította egy keresetét, mondván, az alkotmányos szempontból megalapozatlan volt.

Az elnök ezúttal a Republikánus párt fellegvárában, Florida államban indítja meg a pert.