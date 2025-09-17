ARÉNA
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
Donald Trump volt amerikai elnök, republikánus párti elnökjelölt a Pennsylvania állambeli Oaks városban tartott kampánygyűlésén 2024. október 14-én. Az elnökválasztást november 5-én rendezik az Egyesült Államokban.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Döbbenetes összegre perli Donald Trump a New York Timest

Infostart

Az elnök szerint a lap radikális baloldali eszméket képvisel, és túl sokáig rágalmazta, feketítette őt, ennek azonban most vége.

Donald Trump amerikai elnök Truth-oldalára kitett posztjában jelentette be: 15 milliárd dollárra pereli a New York Times-t – írja a BBC híradása nyomán a 444.hu.

„A New York Times túl sokáig hazudozhatott szabadon, befeketíthetett és rágalmazhatott, ennek MOST vége!” – írta az elnök, aki szerint a lap a 2024-es választások során a „Radikális Baloldali Demokrata Párt szócsövévé” vált. A lap szemére vetette azt is, hogy a kampány során a Kamal Harrist demokrata jelöltet támogató cikkük a címlap kellős közepén jelenhetett meg.

Donald Trump korábban is gyakran elmarasztalta a baloldali és liberális sajtótermékeket, mert szerinte azok kedvezőtlen színben tüntették fel a tevékenységét. A New York Times ellen sem most indít pert először, 2023-ban ugyanis egy bíró már egyszer elutasította egy keresetét, mondván, az alkotmányos szempontból megalapozatlan volt.

Az elnök ezúttal a Republikánus párt fellegvárában, Florida államban indítja meg a pert.

