Félelmetes fegyvert lőtt ki Oroszország

A 3M22 Cirkon rakéta hangsebesség nyolcszorosára képes, és hajókról vagy tengeralattjárókról egyaránt indítható felszíni és szárazföldi célok ellen - írja az index.hu.

A szeptember 12–16. között zajló hadgyakorlaton

a nukleáris fegyverek bevetését is gyakorolják.

Míg Moszkva hivatalosan 7-8 ezer katona részvételéről számol be, a litván hírszerzés szerint a valós létszám elérheti a 30 ezret is, ami komoly nemzetközi aggodalmat keltett.

A gyakorlat a Balti- és a Barents-tengeren, valamint a két ország különböző gyakorlóterein zajlik.