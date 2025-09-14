ARÉNA
2025. szeptember 14. vasárnap Roxána, Szeréna
Az orosz védelmi minisztérium által 2023. január 4-én közreadott videóról készített kép a hiperszonikus Cirkon robotrepülőgépekkel felfegyverzett Admiral Gorskov orosz fregatt hadrendbe állításáról.
Nyitókép: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium

Félelmetes fegyvert lőtt ki Oroszország

Infostart

Oroszország sikeresen indított el egy Cirkon hiperszonikus rakétát a Barents-tengeren, a folyamatban lévő Zapad–2025 orosz–belarusz hadgyakorlat részeként – közölte az orosz védelmi minisztérium. A tájékoztatás szerint a lövedék közvetlen találattal semmisítette meg a célpontot.

A 3M22 Cirkon rakéta hangsebesség nyolcszorosára képes, és hajókról vagy tengeralattjárókról egyaránt indítható felszíni és szárazföldi célok ellen - írja az index.hu.

A szeptember 12–16. között zajló hadgyakorlaton

a nukleáris fegyverek bevetését is gyakorolják.

Míg Moszkva hivatalosan 7-8 ezer katona részvételéről számol be, a litván hírszerzés szerint a valós létszám elérheti a 30 ezret is, ami komoly nemzetközi aggodalmat keltett.

A gyakorlat a Balti- és a Barents-tengeren, valamint a két ország különböző gyakorlóterein zajlik.

oroszország

rakéta

cirkon

Jól pörög az utószezon is, de már nem a Balaton a legnépszerűbb a szállásfoglalásoknál

Jól pörög az utószezon is, de már nem a Balaton a legnépszerűbb a szállásfoglalásoknál
Tízből nyolc nyári belföldi szállásfoglalás a 170 ezer forint alatti kategóriába tartozott és a legtöbben apartmant választottak az idei nyáron – derült ki a szallas.hu összegzéséből. Kelemen Lili, a szállásfoglaló portál szóvivője az InfoRádióban elmondta: szeptember elejére is sok igénylés futott be, de már jelentősen kevesebb a családi foglalás, többségében párok keresnek szálláshelyeket.
