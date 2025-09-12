ARÉNA
Harry herceg, III. Károly brit király másodszülött fia a londoni legfelsőbb bíróságra érkezik 2023. június 6-án. Harry herceg pert indított több, brit bulvárlapokat kiadó vállalat, többek között az Associated Newspapers és az MGN kiadó (Mirror Group Newspapers) ellen a magánélethez való joga megsértése miatt. A vádak szerint a kiadó illegális módszerekkel szerzett információkat róla, feltörhették a telefonját, valamint magánnyomozó segítségével igyekeztek minél több értesüléshez jutni. Harry herceget tanúként hallgatják meg a brit bulvármédia elleni per újabb tárgyalásán.
Nyitókép: MTI/AP/Frank Augstein

Harry herceg Kijevben

Infostart / MTI

Ukrán háborús sebesültek rehabilitációjáról tárgyal.

Kijevbe utazott Harry sussexi herceg. Szóvivőjének pénteki tájékoztatása szerint a brit uralkodó fia az ukrán kormány meghívásának tesz eleget, és ukrán háborús sebesültek rehabilitációjáról tárgyal.

A herceg társaságában van az általa alapított Invictus Games Foundation alapítvány küldöttsége is.

Harry - III. Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, Vilmos trónörökös öccse - a maradandó sebesüléseket szenvedett brit és nemzetközösségi katonák megsegítésére kezdeményezte 2014-ben az Invictus Games nevű nagyszabású éves nemzetközi sportviadalt.

Mostani kijevi látogatásán a herceg és a jótékonysági játékokat szervező alapítvány, az Invictus Games Foundation új kezdeményezéseket jelent be, amelyek célja a szervezet tevékenységének kiterjesztése az ukrajnai háborúban ugyancsak maradandó sebesüléseket szenvedett ukrán katonák rehabilitációjának elősegítésére.

A Kijevbe tartó vonaton Harry a The Guardian című brit napilap tudósítójának nyilatkozva úgy fogalmazott: ő és stábja nem tudja megállítani a háborút, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítsék a sérült katonák felépülését.

A herceg - aki amerikai feleségével és gyermekeikkel Kaliforniában él - néhány hónapon belül másodszor látogatott Ukrajnába.

Áprilisban a nyugat-ukrajnai Lvivben működő, Superhumans Center nevű rehabilitációs központban tett látogatást, és akkor is társaságában volt az Invictus Games Foundation alapítvány küldöttsége, köztük négy brit veterán, aki a Superhumans Center által nyújtott kezelésekhez hasonló rehabilitáción esett át sebesülései miatt.

Az áprilisi látogatás célja Harry szóvivőjének akkori tájékoztatása szerint az volt, hogy a herceg tapasztalatokat gyűjtsön egy éppen háborúban álló ország rehabilitációs intézetének tevékenységéről.

Harry a pénteken kezdődött kijevi látogatásáról elmondta: nemrégiben New Yorkban véletlenül találkozott a Superhumans Center alapítójával és igazgatójával, Olga Rudnyevával, aki újabb látogatásra hívta, ezúttal az ukrán fővárosba.

A herceg elmondta azt is: egyeztetett a brit kormánnyal, hogy "rendben lenne-e" újbóli ukrajnai látogatása, és eközben megérkezett az ukrán kormány hivatalos meghívása is.

A The Guardian-interjúban Harry úgy fogalmazott: áprilisi lvivi látogatásán nem látszott a háború sok jele, mivel a város Ukrajna nyugati térségénben van, "de most alkalmunk lesz arra, hogy lássuk a háború okozta pusztításokat".

A herceg várhatóan találkozik kétszáz ukrán veteránnal, és fogadja őt Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök is.

Harry - aki korábban tíz évet szolgált a brit hadseregben és kétszer is aktív harci szolgálatot teljesített az afganisztáni frontvonalban - a brit királyi család legmagasabb rangú tagja, aki kétszer is Ukrajnába látogatott a háború kitörése óta.

ukrajna

kijev

harry herceg

