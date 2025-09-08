ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.47
usd:
334.94
bux:
103044.84
2025. szeptember 8. hétfő Adrienn, Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Izraeli légicsapás éri a Gáza nyugati részén álló Mustaha toronyházat 2025. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Haiszam Imad

Csicsmann László: a Hamász reagált a Trump-ultimátumra, de kétséges a gázai konfliktus rendezése

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán „végső figyelmeztetést” küldött vasárnap a Hamász palesztin terrorszervezetnek, hogy egyezzen bele az izraeli túszok elengedéséről és egy gázai övezeti tűzszünetről szóló megállapodásba. Csicsmann László, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára szerint az Egyesült Államok átvette a korábbi közvetítők szerepét, és igyekszik lezárni a konfliktust.

Az Egyesült Államok elnökének szavait komolyan kell venni, olyannyira, hogy a Hamász jelezte is: hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni a feltételekkel kapcsolatban – mondta Csicsmann László.

A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádióban emlékeztetett: október 7-én lesz a mostani gázai konfliktus kétéves évfordulója, amely időpontra Izrael a Gázai övezet teljes egészét szeretné kontroll alá helyezni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy múlt héten az Egyesült Államokban volt egy egyeztetés a Trump-féle „gázai Riviéra” tervéről – ahol egyébként Tony Blair volt brit miniszterelnök is részt vett –, miszerint az Egyesült Államok tíz esztendőre átvenné a terület gondnokságát, és így haladna előre az újjáépítés.

A Corvninus tanára szerint Donald Trump vélhetően mielőbb rendezni szeretné a konfliktust, méghozzá Izrael feltételei mentén: a Hamász – feltételek nélkül – azonnal adja ki az izraeli túszokat, tegye le a fegyvert és adja át a hatalmat a Gázai övezetben. Utóbbi kettő teljesülését Csicsmann László igen kétségesnek tartja egy ellenálló terrorszervezet részéről. Annál is inkább, mert a Hamász meg azt szeretné elérni, hogy Izrael vonuljon ki teljes egészében az övezetből a túszok átadása fejében, ami szintén nem fog találkozni a másik oldal elképzeléseivel – tette hozzá.

Amerikai katonai beavatkozás mindenesetre nem valószínű, legalábbis szárazföldi hadműveletre. A korábbi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a Közel-Keleten inkább célzott légicsapásokban vállalnak részt, lásd Irán vagy a jemeni húszik ellen, mintsem szárazföldi háborúkban – mondta Csicsmann László, hozzátéve: Gáza esetében az amerikai beavatkozás amúgy sem igazán szükséges, hiszen a város ostromát Izrael maga is szüntelenül folytatja.

A korábban egyiptomi és katari közvetítéssel indult tűzszüneti tárgyalásokból az Egyesült Államok és Izrael amúgy már kiléperr, és láthatóan Washington vette kézbe a közvetítést – ismételte meg a Külügyi Intézet vezető kutatója, aki szerint az továbbra is kérdéses, hogy megvalósítható-e a Trump-féle terv.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Csicsmann László: a Hamász reagált a Trump-ultimátumra, de kétséges a gázai konfliktus rendezése

izrael

közel-kelet

gázai övezet

háború

csicsmann lászló

hamász

túszok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mindenki az aranyra figyel, pedig van egy befektetés, ami most sokkal izgalmasabb!

Mindenki az aranyra figyel, pedig van egy befektetés, ami most sokkal izgalmasabb!

Az egyre borúsabb amerikai reálgazdasági folyamatok, az egyre biztosabbá váló kamatcsökkentés és a szűnni nem akaró geopolitikai konfliktusok hatására ma is új történelmi csúcsot döntött az arany árfolyama. Van azonban egy olyan, jóval kisebb figyelmet kapó és egyben kisebb piaci kapitalizációjú eszköz, amiben a friss, sokat mondó háttérfolyamatok apropóján joggal gondolhatjuk, hogy még az aranynál is nagyobb szárnyalás előtt nyílhat meg a tér.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy fogásról mondott le a Liverpool: nem kapkodnak, kivárnak Guéhi igazolásával

Nagy fogásról mondott le a Liverpool: nem kapkodnak, kivárnak Guéhi igazolásával

A Liverpool FC nem tesz újabb kísérletet Marc Guehi megszerzésére a januári átigazolási időszakban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Six killed by Palestinian gunmen at Jerusalem bus stop

Six killed by Palestinian gunmen at Jerusalem bus stop

Israeli police say two gunmen were killed after the attack, which was one of the deadliest in the city in years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 8. 16:22
Valószínűleg élete végéig börtönben marad az ausztrál gombás gyilkos
2025. szeptember 8. 15:49
Szicília forrong a magyar nőket ért szexuális erőszak miatt
×
×
×
×