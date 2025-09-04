ARÉNA
2025. szeptember 4. csütörtök
International relations. Flags of Israel and European Union
Nyitókép: Getty Images / Liudmila Chernetska

Szijjártó Péter: Magyarország nem fogadja el az Izrael-ellenes brüsszeli javaslatokat

Infostart / MTI

A külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook oldalán arról ír, hogy a magyar kormány nem fogadja el az EU Izraelt elítélő javaslatait és ehelyett a stratégiai szövetség építésén dolgozik a zsidó állammal.

A tárcavezető arról számolt be a Szamáriai Regionális Tanács elnökével, Josszi Dagannal folytatott találkozóját követően, hogy áttekintették a közel-keleti biztonsági helyzetet, és sajnálattal állapították meg, hogy Európa nyugati felén továbbra is erős Izrael-ellenes érzések vannak jelen.

"Ennek egyik következménye az, hogy Brüsszel folyamatosan Izrael-ellenes intézkedéseket javasol a tagállamoknak. Mi ezeket továbbra sem fogadjuk el, és az Izraellel való stratégiai szövetség és barátság építésén dolgozunk" - szögezte le.

"Sokat beszéltünk a közel-keleti keresztény közösségek helyzetéről is, és egyetértettünk abban, hogy a térségben élő ősi keresztény közösségek védelme és biztonságuk garantálása fontos közös feladatunk" - tette hozzá.

Kezdőlap    Külföld    Szijjártó Péter: Magyarország nem fogadja el az Izrael-ellenes brüsszeli javaslatokat

európai unió

szijjártó péter

izrael

Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Az Otthon Start Program első napjainak kiugró sikeréről számolt be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a bankok versenyéről, a beépített garanciák jelentőségéről, az építőipari kapacitásokról és a program albérletpiacra gyakorolt kedvező hatásairól is.
