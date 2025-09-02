ARÉNA
2025. szeptember 2. kedd
Európai Unió,
Érdekes felmérés látott napvilágot az EU bővítéséről

A brüsszeli közlemény szerint a 15–39 év közötti válaszadók kétharmada úgy véli, hogy a tagjelölt és potenciális tagjelölt országoknak csatlakozniuk kell az EU-hoz, amint teljesítik a szükséges feltételeket.

A megkérdezettek 56 százaléka kifejezetten támogatja a további bővítést, és előnyösnek tartja azt saját országa számára is.

A felmérésben az áll, hogy a bővítés legfőbb előnyeit a biztonság- és védelempolitikában, a gazdaság és a versenyképesség erősítésében, valamint az EU globális befolyásának növelésében látják az állampolgárok.

Ugyanakkor a válaszadók 67 százaléka úgy érzi, nincs kellően tájékoztatva a bővítési folyamatról.

A tagjelölt és potenciális tagjelölt országokban végzett kutatások szintén magas támogatottságot mutatnak. A Nyugat-Balkánon Albániában a legmagasabb - 91 százalék - Észak-Macedóniában 69 százalék a csatlakozás támogatottsága, míg Szerbiában a legalacsonyabb, 33 százalék. Az EU keleti partnerségi országaiban Georgiában 74, Ukrajnában 68 százalék az uniós csatlakozás támogatásának aránya.

Az EU-ról kialakított pozitív kép Albániában a legerősebb: 82 százalék míg Szerbiában a legalacsonyabb, 38 százalék. Moldovában a lakosság több mint fele - 55 százaléka - kedvezően vélekedik az EU-ról, Ukrajnában ez az arány 49, Georgiában pedig 43 százalék. Törökországban a csatlakozás támogatottsága 49,9, az EU-ról pedig 50,7 százalék van pozitív véleménnyel.

